Kroatien: Hyundai mit Zwei-Drittel-Podium

Hyundai Motorsport hat sich nach einem actionreichen Wochenende einen doppelten Podiumsplatz bei der Rallye Kroatien, dem dritten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022 (WRC), gesichert.

Ott Tänak und Martin Järveoja erzielten ihr erstes Podium der Saison mit einer starken Fahrt auf den zweiten Platz, nachdem sie die Rallye mit 1,4 Sekunden Vorsprung auf die abschließende Power Stage angeführt hatten. Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe überstanden ein spätes Drama und bestätigten einen hart erkämpften dritten Platz, ihren zweiten Podiumsplatz in Folge im Hyundai i20 N Rally1.

Hyundai Motorsport hat die spannende Rallye Kroatien mit einem umkämpften Doppelpodium beendet, nachdem sich Ott Tänak und Martin Järveoja den zweiten Platz vor den Teamkollegen Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe auf dem dritten Platz gesichert hatten. An einem nervenaufreibenden letzten Tag eines angespannten Rallye-Wochenendes ging der Kampf um den Sieg aufs Ganze, wobei die estnische Crew Tänak/Järveoja von Hyundai Motorsport vor der Rallye-entscheidenden Power Stage die Führung übernahm.

Die Route am Sonntag umfasste zwei Schleifen mit je zwei Prüfungen mit einer Distanz von nur 54,48 km. Bei der Kroatien-Rallye an diesem Wochenende war nichts vorhersehbar, und die Aufregung setzte sich am letzten Morgen fort, als noch mehr Regen kam. Beim zweiten Durchgang durch Trakošcan-Vrbno mussten die Teilnehmer schwierige Bedingungen überwinden. Eine kluge Reifenwahl von Tänak und dem Team führte dazu, dass das Paar mit einer großartigen Leistung einen Rückstand von 28,4 Sekunden auf den Führenden Kalle Rovanperä mit der zweiten Bestzeit in eine knappe Führung ummünzte. Mit einem knappen Vorsprung von 1,4 Sekunden ging es für die Crew in die teils trockene Power Stage. Am Ende musste das Duo trotz eines problemlosen Laufs die knappe Führung abgeben und sich mit dem zweiten Platz begnügen und sicherte sich damit den ersten Podiumsplatz in der Saison 2022.

Neuville hingegen hatte nach einem starken Samstag, an dem er nur 4,9 Sekunden hinter dem Drittplatzierten Craig Breen lag, die Podestplätze im Visier. Die Belgier verschwendeten am Sonntagmorgen keine Zeit und machten den Rückstand am Ende der Eröffnungsrunde mit einer souveränen Bestzeit in WP 18 wieder wett. Die vorletzte Prüfung im Nassen ermöglichte es ihnen, ihre Ambition auf das Podium mit einer weiteren souveränen Leistung vor dem letzten Lauf zu stärken.

Es gab noch mehr Drama für die Crew, als ihr Auto während der Power Stage in einem Graben landete. Sie hatten Glück, dass sie keinem nennenswerten Schaden erlitten, und brachten ihren Hyundai i20 N Rally1 auf dem dritten Gesamtrang nach Hause, um das erste Doppelpodium des Teams seit der letztjährigen Rallye Spanien zu bestätigen. Es ist das 45. Einzel-Podiumsergebnis von Neuville mit Hyundai Motorsport.

Nach drei Läufen der Meisterschaft 2022 ist Hyundai Motorsport nun mit 84 Punkten auf den zweiten Platz in der Herstellertabelle vorgerückt. Neuville ist weiterhin Zweiter in der Jagd nach dem Fahrertitel, während Tänak nach seiner starken Kroatien-Rallye, die vier zusätzliche Power Stage-Punkte beinhaltete, auf den fünften Platz vorrückte.

Tänak sagte: «Im Vergleich zu Freitagabend war es heute nicht so schlimm. Tatsächlich war es vielversprechender, als wir in diesem Moment erwartet hatten. Uns fehlte die Pace, um wirklich direkt mit den anderen Jungs mithalten zu können, aber wir waren bei unserer Reifenwahl wirklich clever, was definitiv gut funktioniert hat. Wir waren immer zur richtigen Zeit auf den richtigen Reifen, auch im Vergleich zu anderen. Am Ende hatte Kalle die Leistung, die uns gefehlt hat, und das ist der Bereich, auf den wir uns konzentrieren müssen. Mal sehen, was uns die nächsten Rallyes bringen. Als nächstes geht es auf Schotter, das wird wieder ein ganz neues Thema.»

Neuville meinte: «Wir versuchen immer, das Positive mitzunehmen, und mit dem dritten Platz können wir sicher zufrieden sein. Es war alles andere als ein problemloses Wochenende, das zwei Minuten Zeitstrafe beinhaltete. Sportlich war es eine herausfordernde Veranstaltung, fahrerisch aber hat es Spaß gemacht. Das Auto fühlte sich gut an, die Straßen waren wunderschön und es hat Spaß gemacht. Trotz der Probleme haben wir nie aufgegeben. Wir haben hart gekämpft und am Ende wurde das Team mit einem 2:3-Ergebnis und starken Punkten für die Herstellermeisterschaft belohnt. Wir haben unsere Pace verbessert, das Auto ist viel angenehmer zu fahren und wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Ich bin mir sicher, dass noch mehr kommen wird, also müssen wir uns weiter verbessern, um uns für zukünftige Veranstaltungen besser aufzustellen.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Das war ein absolut unglaubliches Ende der Rallye Kroatien, und wir kommen mit einem doppelten Podiumsergebnis davon, was nach einem schwierigen Saisonstart sehr gut für uns ist. Wir haben die Reifenwahl für die Schleifen heute Morgen richtig getroffen, basierend auf der Wettervorhersage, die wir erhalten hatten. Rückblickend war es definitiv die richtige Wahl und hat uns in der Power Stage im Kampf um den Sieg geführt. Ott und Martin haben an diesem Wochenende einen tollen Job gemacht, konnten aber den letzten Angriff von Rovanperä nicht abwehren. Es gab auch einen dramatischen Moment für Thierry und Martijn, den sie gut gemeistert haben. Wir haben in Monte-Carlo gekämpft, wir haben mit einem zweiten Platz in Schweden gut reagiert, und jetzt haben wir ein doppeltes Podium, also zeigen wir Verbesserungen. Als Team sind wir hungrig und wir wollen mehr. Wir werden weiter in diese Richtung drängen.»

Endstand nach 20 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:48:21,5 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 4,3 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:21,0 4 Breen/Nagle (IRL), Ford + 3:07,3 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 3:46,0 6 Katsuta/Johnston (JP/IRL), Toyota + 8:08,5 7 Rossel/Sarreaud (F), Citroën + 10:01,6 8 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 11:01,5 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 11:11,9 10 Gryazin/Aleksandrov (LT), Skoda + 11:48,5

Fahrer-WM Stand nach 3 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 76 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 47 3 Craig Breen (GB), Ford 30 4 Sébastien Loeb (F), Ford 27 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 27 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 26 7 Gus Greensmith (GB), Ford 20 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 9 Elfyn Evans (GB), Toyota 17 10 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15