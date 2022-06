Latvala (Toyota): «Unsere Strategie war perfekt»

Einen vierfachen Triumph in der Rallye-Weltmeisterschaft zu feiern, ist etwas ganz Besonders, Toyota schaffte es in Kenia zweimal, 1993 und nun, Citroën gelang dies 2010 in Bulgarien.

Toyota Gazoo Racing hat diese Statistik am Sonntagnachmittag in Naivasha neu geschrieben, als Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta und Sébastien Ogier ihre GR Yaris-Autos nach einer typischen harten Safari in Formation nach Hause brachten. In einer Serie, in der wir uns daran gewöhnt haben, dass Fahrer um Zehntelsekunden kämpfen, hatte das zweitbeste Auto, Thierry Neuville im Hyundai i20 N, achteinhalb Minuten Rückstand.

Nachdem Toyota den vierten Sieg in sechs Läufen im Jahr 2022 eingefahren hatte, sagte Teamchef Jari-Matti Latvala, dass der Lockout die Strategie des Teams bei der Entwicklung des neuen GR Yaris vor der ersten Saison der WRC mit Hybridantrieb bestätigt habe.

«Ende letzten Jahres haben wir uns auf die Entwicklung konzentriert, nur um ein wirklich starkes Auto zu bauen und nicht die Leistung zu optimieren», sagte er WRC.com. «Wir haben entschieden, dass wir ein Auto bauen wollen, das einfach nur zuverlässig ist, und wenn wir dann mehr Zeit haben, versuchen wir, die Leistung zu optimieren. Wir konnten sehen, dass die vorherige Runde auf Sardinien ein Beispiel dafür war, wo unsere Leistung nicht die beste war, aber dann sehen wir hier die Zuverlässigkeitsseite, die wirklich wichtig und notwendig war. Die Ingenieure haben wirklich gute Arbeit geleistet.»

Der Sieg am Sonntag war der 10. für Toyota bei der Safari und der erste Vierer seit 1993, als Juha Kankkunen ein Quartett von Celica Turbo 4WD-Autos in Kenia leitete. Aber Latvala warnte davor, dass nichts als selbstverständlich angesehen werden würde, da die WRC nächsten Monat für superschnelle Runden in Estland und im August in Finnland näher an die Basis des Teams rückt. «Wenn man Erfolg hat, bleibt man mit den Füßen auf dem Boden, so kann man den Erfolg aufrechterhalten, aber sobald man die Füße vom Boden hebt, wird es nicht gut enden», sagte er.

Der Präsident und Teamgründer der Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, lobte die Leistung. «Diese Veranstaltung hat uns daran erinnert, wie wichtig es ist, ohne Probleme durch die Rallye zu fahren. Nicht nur die Crews, sondern ich schätze auch die Unterstützung des Teams dahinter», erklärte er. «Von dem Ergebnis in Sardinien nicht enttäuscht, das Team hat großartige Arbeit geleistet, um sich in kurzer Zeit auf Kenia vorzubereiten. Ich habe gehört, dass einige Teile sogar erst nach der Ankunft in Kenia fertig gestellt wurden.»