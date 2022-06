Kenia: Einzigartiger Vierfach-Sieg für Toyota Yaris

Toyota hat bei der legendären Safari Rallye Kenia ein historisches Ergebnis eingefahren, wobei Kalle Rovanperä einen bemerkenswerten Sieg unter den ersten vier Plätzen für das GR Yaris Rally1-Auto anführte.

Elfyn Evans und Takamoto Katsuta schlossen sich ihm auf dem Podium des sechsten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) an, Sébastien Ogier wurde Vierter. Es ist auch ein bahnbrechender 10. Sieg für Toyota bei der berühmten afrikanischen Veranstaltung und das erste Mal seit derselben Rallye im Jahr 1993, dass es in der WRC ein 1-2-3-4-Ergebnis erzielt hat. Nur einmal hat ein anderer Hersteller dies erreicht dieselbe Leistung in der Meisterschaft in fast drei Jahrzehnten seitdem.

In ihrer zweiten Ausgabe seit ihrer Rückkehr in den WRC-Kalender im letzten Jahr lieferte die Safari noch härtere Bedingungen, einschließlich tiefem «Fesh-Fesh»-Sand am Freitag und nassen und schlammigen Oberflächen am Samstag zusätzlich zu den allgegenwärtigen Felsen und Steinen. Es war bei weitem die bisher härteste Herausforderung für die neue Generation von Hybrid-angetriebenen Rally1-Autos, aber der GR Yaris überlebte alles, was das kenianische Gelände ihm entgegensetzen konnte, um zuverlässig zu bleiben und das Wochenende ohne größere Probleme zu dominieren. Das nächstbestplatzierte Auto kam achteinhalb Minuten hinter dem Toyota-Quartett ins Ziel.

Rovanperä: Schock beim Auftakt

Rovanperä hatte einen frühen Schreck, als er am Donnerstag beim Eröffnungs-Super-Special in Nairobi in der allerersten Kurve zu weit fuhr und einen Reifen von der Felge riss. Aber er und Beifahrer Jonne Halttunen fuhren danach fehlerfrei auf dem Weg zu ihrem vierten Sieg in fünf Läufen und bauten ihren Vorsprung in der Meisterschaft auf 65 Punkte aus.

Evans und sein Beifahrer Scott Martin zeigten ebenfalls eine hervorragende Leistung und blieben innerhalb von 20 Sekunden hinter der Führung, bis der Regen am Samstagnachmittag einsetzte. Sie beendeten die Rallye mit 52,8 Sekunden Rückstand und erzielten damit ihr zweites Podium der Saison.

Der Fahrer des TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, fuhr erneut eine hervorragende und intelligente Rallye unter den anspruchsvollen Bedingungen Kenias und sicherte sich damit sein zweites Podium in seiner Karriere, ein Jahr nach seinem zweiten Platz bei derselben Veranstaltung. Es ist auch ein erstes Podium für seinen Beifahrer Aaron Johnston, das Paar trat unter dem Banner des TGR World Rally Team Next Generation an.

Ogier, der Eventsieger von 2021, führte den größten Teil des Freitags bei der Verteidigung seiner Krone, bis er auf der letzten Prüfung des Tages anhalten und einen Reifen wechseln musste und über zwei Minuten verlor. Er und Beifahrer Benjamin Veillas kämpften sich auf den vierten Gesamtrang zurück und fuhren, während ihre Teamkollegen sich darauf konzentrierten, ihr Ziel zu erreichen, die drittschnellste Zeit in der Power Stage am Ende der Rallye, um die Punkteausbeute des Teams vom Wochenende zu erhöhen. Die Führung in der Herstellerwertung hat sich auf 62 Punkte erhöht.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Hier bei der Safari-Rallye ein 1-2-3-4 zu erreichen, ist ein außergewöhnliches Ergebnis. Es ist fast 30 Jahre her, seit Toyota hier in Kenia mit dem Celica dasselbe Kunststück vollbracht hat, und ich kann unserem Team und unseren Fahrern nur für die hervorragende Arbeit danken, die sie geleistet haben. Bei der Entwicklung des GR Yaris Rally1 haben wir uns vor allem darauf konzentriert, ein wirklich starkes und zuverlässiges Auto zu bauen. Das war wirklich das Wichtigste bei dieser Veranstaltung, und das Auto hat unter solch schwierigen Bedingungen wirklich gut funktioniert. Auch unsere Fahrer sind diese Rallye genau so gefahren, wie es sein muss, nämlich auf eine sehr intelligente Art und Weise, und es war großartig zu sehen, dass sie alle eher an das Ergebnis für das Team denken als an ihre eigenen persönlichen Ambitionen.»

Sieger Kalle Rovanperä: «Das ist ein Ergebnis, das wir uns vor dem Event meiner Meinung nach nicht hätten vorstellen können. Eine Top-4-Platzierung zu haben, die nur Toyota ist, ist etwas Erstaunliches und ein großartiges Ergebnis für das Team. Es war die härteste Rallye, die ich je gefahren bin. Wenn also alle vier Autos ohne große Probleme ins Ziel kommen, ist es eindeutig das stärkste und schnellste Auto. Für mich selbst ist es wirklich schön, hier bei einer so besonderen Rallye so zu gewinnen. Vielen Dank an das Team, alle haben einen tollen Job gemacht. Sie entwickeln das Auto ständig weiter, was wichtig ist, und das hilft uns dabei, gute Ergebnisse zu erzielen.“

Zweiter Elfyn Evans: «Es war ein wirklich schönes Wochenende. Natürlich wollten wir unbedingt um den Sieg kämpfen, aber das ist uns am Samstag so oder so entgangen, und heute ging es darum, dieses 1-2-3-4 für Toyota Gazoo Racing zu sichern, was natürlich ein fantastisches Ergebnis sein wird ein Teil von. Es war ein harter Kampf, hier in Kenia durch dieses extreme Terrain zu kommen, und während alle anderen Probleme hatten, haben unsere Autos es wirklich überstanden, also ein großes Lob an das Team.»

Vierter Sébastien Ogier: «Es war ein wirklich starkes Wochenende. Mir hat nur ein bisschen Glück gefehlt, aber das gehört dazu. Vor allem bin ich glücklich, Teil dieses erstaunlichen Ergebnisses für das Team zu sein, und ich möchte allen bei Toyota Gazoo Racing gratulieren, denn es war eine große Anstrengung, uns vier Fahrern für drei volle Fahrer ein so starkes Auto zur Verfügung zu stellen Tage bei der härtesten Rallye der Saison. Diese Rallye war bis zum Schluss eine harte Herausforderung, daher verdient das ganze Team einen großen Applaus und auch meine Teamkollegen, weil sie an diesem Wochenende sehr gut gefahren sind.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:40:24,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 52,8 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:47,7 5 Ogier/Veillas (F), Toyota + 2:10.3 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 10:40,9 6 Breen/Nagle (IRL), Ford + 23:27,9 7 Serderitis/Miclotte (GR/B), Ford + 30:16,5 8 Loeb/Galmiche (F), Ford + 32:12,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 35:37,6 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai + 37:36,6

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 145 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 80 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Takamoto Katsuta (J), Toyota 62 5 Craig Breen (GB), Ford 60 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 57 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28