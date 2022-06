Kenia: Rückschläge für das Hyundai-Team

Das Ergebnis für Hyundai bei der Rallye Safari, der sechsten Runde zur Weltmeisterschaft in Kenia, entsprach in keiner Weise den Teamerwartungen, viele Rückschläge begleiteten das Team aus Alzenau.

Hyundai Motorsport beendete eine anstrengende Safari Rallye Kenia auf dem fünften Platz, nachdem ein enttäuschendes Wochenende die Erwartungen des Teams vor der Veranstaltung nicht erfüllt hatte. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe holten ein Top-5-Ergebnis und maximale Power Stage-Punkte, während Oliver Solberg/Elliott Edmondson nach weiteren Dramen am Sonntag Zehnter wurden. Ott Tänak/Martin Järveoja führten einen Hyundai 1-2 in SS16, der Probe der Hell’s Gate Power Stage, mussten aber nach SS17 (Oserian 2) wegen Problemen mit der Servolenkung aufgeben.

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe waren die bestplatzierten der drei Crews und nahmen ein Top-5-Ergebnis und die maximale Punktzahl von der Power Stage mit, was bei einem Event, das viel mehr versprochen hatte, kein Trost war. Die rauen und unversöhnlichen Bedingungen der Safari-Rallye mit ihrem berüchtigten Fesh-Fesh und felsigem, unwegsamem Gelände vereitelten die harten Bemühungen des Teams, trotz früher Hoffnungen auf einen Podiumsplatz.

Am letzten Tag gab es sechs Prüfungen, eine Wiederholungsschleife von Oserian (SS14/SS17, 17,93 km), Narasha (SS15/SS18, 13,30 km) und Hell's Gate (SS16/SS19, 10,53 km), letztere als Power Stage. Es war alles andere als ein problemloser letzter Tag für Hyundai Motorsport, da Ott Tänak und Martin Järveoja nach der zweiten Durchfahrt durch Oserian mit einem Problem mit der Servolenkung ausfielen.

Das Duo hatte gehofft, einige Punkte von der Power Stage zu retten. Sie hatten ihre Absicht mit einem Sieg im ersten Durchgang von «Hell's Gate» unter Beweis gestellt und zu einem Hyundai 1-2 geführt. Leider würde sich die Gelegenheit nicht ergeben, da sie gezwungen waren, ihren Hyundai i20 N Rally1 nach Abschluss der SS1 anzuhalten.

Oliver Solberg und Elliott Edmondson gingen unterdessen auf dem sechsten Platz in den Sonntag, hatten aber auf der ersten Entscheidung Probleme. Die Crew musste in einem Abschnitt des stickigen Fesh-Fesh 2,1 km nach Beginn der Etappe anhalten, um einen durch Sand verstopften Luftfilter auszutauschen. In der zweiten Passage trat ein ähnliches Problem auf, aber sie brachten ihr Auto durch, wenn auch auf dem zehnten Platz, und mit einem besonderen Dankeschön an die Mechaniker des Teams.

Neuville mit Bestzeit in der Power Stage

Neuville, der sich am Samstag von einem vorläufigen Podiumsplatz verabschieden musste, war ebenso entschlossen, um Power Stage-Punkte zu kämpfen, und holte mit einer engagierten Fahrt die vollen fünf zur Verfügung stehenden Punkte. Für Hyundai Motorsport wird sich das Team nun intensiv neu gruppieren, um ein frustrierendes Wochenende Revue passieren zu lassen.

Neuville sagte: «Wir haben unser Maximum erreicht. Platz fünf nach all dem Ärger und Chaos, das wir erlebt haben, kann man wohl als zufriedenstellendes Ergebnis bezeichnen. Es war ein hartes und herausforderndes Wochenende, und heute Morgen war da keine Ausnahme. Unser Fokus lag ganz klar darauf, etwas aus der Power Stage herauszuholen, was uns zumindest gelungen ist. Mehr gibt es nicht zu sagen. Die Situation ist offensichtlich. Ich bin wirklich enttäuscht, nicht nur für uns, sondern auch für die Mechaniker, die so hart gearbeitet haben, aber wie wir nicht belohnt werden.»

Der zehnte Platz von Solberg spiegelt in der Wertung nicht die wahre Leistung der Crew wider. Der 20 Jahre alte Solberg sagte: «Positiv ist, dass es eine viel bessere Safari-Rallye in Kenia war als im letzten Jahr. Es ist immer noch nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber das gehört zum Rallyesport dazu. Mein Dank gilt allen Mechanikern, ohne die wir das Ende dieser herausfordernden Veranstaltung nicht hätten erreichen können. Nichts ist möglich, wenn wir nicht ihr Fachwissen und ihre harte Arbeit haben, also ein großes Dankeschön an sie alle. Wir wissen, dass wir als Team viel zu tun haben, aber von hier an werden wir Vollgas geben.»

Pechvogel Tänak führte an: «Diese Safari-Rallye selbst hat dieses Jahr mit einigen unglaublich anspruchsvollen Bedingungen ziemlich viel Spaß gemacht. Wir sind von unserer Seite aus sehr sicher vorgegangen und haben keinerlei Risiken eingegangen. Am ersten Tag hat alles ganz gut geklappt, aber leider hatten wir am Samstag ein Getriebeproblem und heute hatten wir ein Problem mit der Servolenkung. Wir können hier keine Punkte mitnehmen, aber es ist, was es ist; wir müssen daraus lernen und vorankommen. Es gibt viele Dinge, die die Ingenieure mitnehmen können, und ich hoffe, dass wir für Estland in einer besseren Form sein werden.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Es versteht sich von selbst, dass wir von der Rallye insgesamt sehr enttäuscht sind, und wir sind alle ein bisschen niedergeschlagen von diesem Ergebnis. Das ist Motorsport: Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Wir haben an diesem Wochenende viele Probleme identifiziert und arbeiten bereits an Lösungen. Positiv war, dass Thierry und Oliver beide ihre Autos ins Ziel brachten. Thierry holte die maximale Punktzahl von der Power Stage und Oliver zeigte uns erneut seinen niemals aufgebenden Geist. Ott hatte heute Morgen eine gute Pace und erzielte einen Etappensieg, musste aber wegen Problemen mit der Servolenkung aufgeben. Wenn wir zurück in die Fabrik kommen, werden wir intensive Gespräche führen und alles tun, um beim nächsten Event stärker zurückzukommen.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:40:24,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 52,8 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:47,7 5 Ogier/Veillas (F), Toyota + 2:10.3 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 10:40,9 6 Breen/Nagle (IRL), Ford + 23:27,9 7 Serderitis/Miclotte (GR/B), Ford + 30:16,5 8 Loeb/Galmiche (F), Ford + 32:12,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 35:37,6 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai + 37:36,6

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 145 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 80 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Takamoto Katsuta (J), Toyota 62 5 Craig Breen (GB), Ford 60 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 57 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28