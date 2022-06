Kenia: Ford zufrieden mit Puma-Potenzial

Das M-Sport Ford World Rally Team hat in der sechsten Runde der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) eine schwierige Safari-Rallye Kenia überstanden und mit vier Bestzeiten eine starke Geschwindigkeit gezeigt.

Die Veranstaltung erwies sich als ultimativer Härtetest für die neuesten hochkarätigen Rallyeautos, als der Puma Hybrid Rally1 bei einer der legendärsten Rallyes der WRC auf dem afrikanischen Kontinent debütierte. Die Bedingungen waren so herausfordernd, dass das beste Ergebnis, das das Team dank der Bemühungen von Craig Breen und Paul Nagle erreichen konnte, trotz der starken Zeiten auf den Prüfungen nur der sechste Platz war.

Die Rallye wurde am Donnerstagabend mit einer Super-Sonderprüfung am Stadtrand von Nairobi eröffnet, die den überaus zahlreichen begeisterter Fans die Gelegenheit bot, Zeuge eines wahren Spektakels zu werden. Die Veranstaltung wurde am Freitag auf «normalen» Rallyestrecken fortgesetzt. Auf der ersten Prüfung am Freitag setzte der neunmalige Weltmeister Sébastien Loeb bei seinem dritten Start im Ford Puma Rally1 die Bestmarke.

Insgesamt erzielten die Ford Puma Hybrid Rally1 von M-Sport vier Bestzeiten bei der Rallye am Sonntag. Adrien Fourmaux schaffte am Sonntagmorgen seine erste Bestzeit in dieser Saison. Am letzten Tag des kenianischen Klassikers holte M-Sport drei von sechs Bestzeiten, von denen zwei 1-2-Platzierungen waren. Ein letztes Highlight der Rallye war die Power Stage, die wertvolle zusätzliche Punkte lieferte, als Loeb Zweitschnellster wurde, Gus Greensmith Vierter und Fourmaux Fünfter.

Teamchef Richard Millener erklärte: «Wir wussten, dass diese Rallye eine Herausforderung sein würde, vielleicht die größte der Saison in Bezug auf die ultimative Haltbarkeit. Die Bedingungen übertrafen unsere Erwartungen, insbesondere das fesh fesh, das praktisch eine Lotterie war und vielleicht ein bisschen über der Grenze dessen liegt, was diese neuen Rally1-Autos bewältigen können. Trotzdem müssen wir das Positive sehen. Das sind neue Autos und wir haben einige sehr wertvolle Lektionen gelernt. Das ultimative Tempo des Puma war da, weil sowohl Seb als auch Adrien Bestzeiten markierten und drei Autos holten Powerstage-Punkte. Es ist das erste Mal, dass wir in dieser Saison drei Autos in den Powerstage-Punkten haben, was ein sehr wertvoller Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist ein sehr schwieriges Gefühl, so hart zu arbeiten, um sich auf eine Veranstaltung vorzubereiten und mit wenig vorzuweisenden Ergebnissen davonzukommen. Wir haben als nächstes ein Testprogramm vor Estland sowie eine kurze Woche in Dovenby, also werden wir wieder Vollgas geben, aber den Kopf hoch halten und uns auf Estland freuen.“

Craig Breen, Sechster der Gesamtwertung, sagte: «Die Erfahrung war schön, ich war noch nie in dem Land, also habe ich alles in mich aufgenommen. Aus sportlicher Sicht lief es nicht so gut, was besonders nach Sardinien schade ist. Ich dachte, wir würden über ein paar Ereignisse in einen Rhythmus kommen. Es ist an diesem Wochenende einfach alles gegen uns gelaufen. Das Auto hat an diesem Wochenende viel Potenzial, das hat Seb gezeigt. Der Freitag war wirklich gut, ich war wirklich glücklich, denn das Tempo war gut, die letzte Etappe am Abend lief gut und dann ging es von da an mit den Problemen, die wir hatten, nur noch nach unten.»

Sebastien Loeb, Achter insgesamt, führte an: «Wir hatten am ersten Tag Pech, weil das technische Problem, das wir hatten, ein kleines Detail war, ein kleiner Schlauch begann zu lecken und dann sprang das Auto nicht an, also bin ich fünf Kilometer vor dem Service ins Ziel gekommen. Der nächste Tag lief ganz gut, wir hatten ein Problem mit dem Lenkhebel, aber das Team wird es beheben können, da es die erste wirklich harte Rallye der Saison mit neuen Autos war. Ich bin ein bisschen frustriert über die Platzierung, weil unser Speed ziemlich gut war und wir vorne mitkämpfen konnten und gute Zeiten gefahren sind.»

Adrien Fourmaux, Platz 14, merkte an: «Sonntag war ein guter Tag, ich hatte ein wirklich gutes Gefühl im Auto, habe jedes Mal auf der ersten Prüfung der Schleife gepusht und wir sind mit dem Schnellsten und dem Zweitschnellsten gute Zeiten gefahren. Ich habe auch meine ersten Powerstage-Punkte geholt, worauf ich sehr stolz bin. Sie waren das Positive des Wochenendes, insgesamt war es eine wirklich harte Rallye für das gesamte Team, aber wir haben viel gelernt und werden stärker zurückkommen.“

Gus Greensmith, Rang 15, sagte: «Wir sind als Team mit drei Autos in den Top 5 sehr gut gestartet, aber leider hat das nicht lange angehalten. Wir hatten einen Reifenschaden, ich wusste nicht, dass ich ihn schon so lange hatte, weil der Boden so weich war und wir eine Felge sowie einige Teile des Autos beschädigt haben. Von diesem Punkt an wurde es schwierig und wir hatten die Rolle, die nur eines dieser Dinge ist. Ich hatte das Gefühl, dass ich den Jungs helfen musste, also bot ich meine Hilfe an, auch wenn es eher um die Büroarbeit als um die mechanische Arbeit ging. Es war schön, das Wochenende mit einigen Powerstage-Punkten abzurunden und uns einen kleinen Silberstreif am Wochenende zu geben.»

Endstand nach 19 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:40:24,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 52,8 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:47,7 5 Ogier/Veillas (F), Toyota + 2:10.3 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 10:40,9 6 Breen/Nagle (IRL), Ford + 23:27,9 7 Serderitis/Miclotte (GR/B), Ford + 30:16,5 8 Loeb/Galmiche (F), Ford + 32:12,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Skoda + 35:37,6 10 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai + 37:36,6

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 145 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 80 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Takamoto Katsuta (J), Toyota 62 5 Craig Breen (GB), Ford 60 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 57 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28