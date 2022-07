Hyundai Motorsport und Shell für weitere drei Jahre

Hyundai Motorsport und Shell haben eine neue Vereinbarung getroffen, die eine dreijährige Verlängerung ihrer langjährigen Partnerschaft in der Rallye-Weltmeisterschaft vorsieht.

Shell bleibt nicht nur Titelsponsor des Hyundai Shell Mobis World Rally Teams, sondern erweitert auch seine technische Zusammenarbeit mit dem Team aus Alzenau. Die Partnerschaft hat 21 WRC-Siege errungen, darunter den jüngsten bei der Rallye Italien Sardinien, den ersten des Teams mit dem neuen Hyundai i20 N Rally1.

Hyundai Motorsport hat seine langjährige Partnerschaft mit Shell verlängert, in deren Rahmen das globale Energieunternehmen für weitere drei Jahre Titelsponsor und technischer Partner des Teams der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) bleiben wird. Die beiden Unternehmen haben ihre WRC-Beziehung vor der ersten WRC-Saison von Hyundai Motorsport im Jahr 2014 aufgebaut und seitdem eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit entwickelt. In den letzten acht Jahren hat Shell das Team bei der Umsetzung technischer Vorschriften unterstützt, darunter einige der fortschrittlichsten Autos, die jemals auf den WRC-Strecken gefahren sind. Umfassende Änderungen im Jahr 2017 und in jüngerer Zeit die Einführung der neuen Hybridtechnologie für 2022 haben die Zusammenarbeit gestärkt und zu spürbaren Vorteilen im Wettbewerb und in der Produktentwicklung von Shell geführt.

Hyundai Motorsport und Shell haben 2019 und 2020 gemeinsam zwei Herstellertitel sowie den jüngsten Sieg bei der Rallye Italien Sardinien gefeiert, den ersten für das brandneue Hyundai i20 N Rally1-Auto. In den bisherigen neun Saisons hatte Hyundai Motorsport mit Hilfe von Shell Helix Ultra-Schmiermitteln, die für ultimative Motorleistung ohne Kompromisse entwickelt wurden, absolute Motorzuverlässigkeit und keine Verschleißprobleme. Die technische Partnerschaft hat zusätzliche 1,5 PS geliefert, was einem durchschnittlichen Vorsprung von sechs Sekunden bei jeder Rallye entspricht, bei der selbst die geringsten Gewinne einen großen Unterschied machen können.

Hyundai-Motorsportpräsident Sean Kim sagte: «Shell begleitet uns seit Beginn unserer WRC-Reise. Es ist ein Beweis für die Stärke unserer Arbeitsleistung, dass wir die Partnerschaft um drei weitere Jahre verlängern können. Während unsere beiden Unternehmen eine Unternehmensbeziehung teilen, steht im Mittelpunkt unserer WRC-Zusammenarbeit die technische Entwicklung. Wir haben in den letzten Jahren zwei große Regeländerungen durchlaufen, die erste im Jahr 2017 und erneut in dieser Saison. Shell hat uns bei jedem Schritt begleitet. Sie spielten eine Schlüsselrolle bei unseren beiden Titelerfolgen, und wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft in die neue Hybrid-Ära fortzusetzen. Dies ist weit mehr als nur ein Titelsponsoring des Hyundai Shell Mobis World Rally Teams, es ist eine echte technische Zusammenarbeit.»

Ade Ajala, Vizepräsident Global Key Accounts, New Business Development and Strategic Alliances bei Shell, sagte: «Die Verlängerung des Titelsponsorings und der technischen Partnerschaft stellt eine starke und wertvolle Plattform für Shell dar, um seine Technologieführerschaft zu demonstrieren und den Motorsport als ultimatives Produkt zu nutzen. Es wird unseren Teams ermöglichen, ihre gemeinsame Arbeit fortzusetzen, um uns dabei zu helfen, unsere jeweiligen aktuellen und zukünftigen Nachhaltigkeitsziele und -initiativen zu erreichen. Die Erkenntnisse aus dieser gemeinsamen Arbeit werden weiterhin direkt in die Entwicklung von Shell Helix Ultra-Schmierstoffen einfließen, von denen Hyundai-Kunden auf der ganzen Welt profitieren und ihnen helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren.»