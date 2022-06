Moncet (Hyundai): «Wir werden gestärkt zurückkommen»

Hyundai Motorsport wird sich von seiner Enttäuschung bei der Safari Rallye Kenia bei der Rallye Estland (14. bis 17. Juli) im nächsten Monat erholen, das ist die Prognose des stellvertretenden Teamchefs Julien Moncet.

Das in Alzenau ansässige Team landete vor der Rallye Safari Kenia letzte Woche den ersten Hybrid-Sieg für den i20 N Rally1, dank des ersten Volltreffers von Ott Tänak bei der Rallye Italien Sardinien Anfang dieses Monats.

Alle drei i20 N zeigten zwar ihre Leistung auf Kenias anspruchsvollen Straßen, aber mehr als der fünfte Platz von Thierry Neuville hinter dem siegreichen Toyota Team mit vier Yaris war nicht möglich. Thierry Neuville setzte drei der 19 Bestzeiten, einschließlich der Wolf Power Stage am Ende der Rallye mit den maximalen Bonuspunkten, während Ott Tänak eine schnellste Zeit fuhr.

Aber der fünfte Platz des Belgiers, verbunden mit dem zehnten Platz von Oliver Solberg und dem Ausfall von Tänak, war nicht das Ergebnis, auf das Moncet gehofft hatte. Hyundai liegt in der Herstellerwertung der FIA Rallye-Weltmeisterschaft nun 62 Punkte hinter Toyota Gazoo Racing.

«Natürlich waren wir von Safari enttäuscht», sagte Moncet. «Wir sind mit dem Sieg von Sardinien gekommen und wollten weitere Fortschritte machen. Manchmal kann Motorsport so brutal sein. Wir haben Diskussionen, intensive Diskussionen geführt, und wir werden alles tun, um bei der nächsten Veranstaltung stärker zurückzukommen. Wir haben Bereiche identifiziert, die bearbeitet werden müssen, und wir arbeiten an diesen Lösungen.»

Moncet fuhr fort: „Der Sieg von Thierry auf der Power Stage war positiv für uns, Ott hatte eine gute Pace und gewann eine Prüfung und Oliver hat gezeigt, dass er ein wirklich cleverer Typ ist. Sein Ziel war es zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und ins Ziel zu kommen. Das hat er getan. Jetzt schauen wir auf die nächste Rallye.»

Die siebte Runde führt die WRC in Tänaks estnische Heimat, einen Ort, an dem der Weltmeister von 2019 beim WRC-Debüt der Rallye 2020 das heimische Publikum mit einem Sieg begeisterte. Thierry Neuville testet zur Zeit in Estland.