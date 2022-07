Sébastien Ogier: «Für Monte 2023 gebe ich alles»

Der achtfache Champion Sébastien Ogier hat bei der diesjährigen Rallye Monte Carlo seinen nahen achten Sieg wegen eines Reifenschadens auf der vorletzten Prüfung an Sébastien Loeb verloren, das wurmt ihn immer noch.

Diese Schmach bei diesjährigen Saisonauftakt hat Sébastien Ogier noch lange nicht vergessen. Den achten Sieg bei der Rallye Monte Carlo vor Augen, stoppte ihn auf der vorletzten Prüfung ein Reifenschaden am Toyota GR Yaris Rally1. Aus einem Vorsprung von 24,6 Sekunden auf Sébastien Loeb im Ford Puma Rally1 wurde dann auf den achten Loeb-Sieg ein Rückstand von 10,5 Sekunden. Er will unbedingt die Revanche.

Derzeit ohne definiertes Programm für die zweite Saisonhälfte nutzte Sébastien Ogier die Gelegenheit, Zeit in seiner Heimatregion Champsaur zu verbringen. Anlässlich der Masters of the District of Hautes-Alpes de Pétanque in der vergangenen Woche sprach der Franzose über seine Zukunft am Mikrofon und insbesondere über die nächste Rallye Monte-Carlo.

«Ja, natürlich will ich wiederkommen! Das ist meine Lieblingsrallye. Als ich schließlich sozusagen in Rallye-Rente gegangen bin, habe ich mich nicht komplett vom Rallyesport getrennt, ich bleibe Toyota-Fahrer und fahre dieses Jahr noch ein paar Rallyes. Es besteht eine gute Chance, dass ich nächstes Jahr versuchen werde, die Monte Carlo zu fahren. Für mich ist es immer eine tolle Party, die Unterstützung der lokalen Bevölkerung zu haben. Ich würde mein Bestes geben, um am Start zu sein.»

Der in Gap gebürtige Ogier hofft, die Strecken in Département Hautes-Alpes im Programm von Monte-Carlo 2023 zu finden, aber der Automobil Club von Monaco hat einen Kurs für 2023 vorgelegt, der sich auf zwei Tage auf Monaco konzentriert.

«Mir wurde zu verstehen gegeben, dass eine gute Chance bestand, dass die Rallye nach Gap zurückkehren würde. Ich weiß nicht, ob es bestätigt ist oder nicht, aber a priori sind dies die letzten Gerüchte, die ich gehört habe. Für mich ist es immer ein großes Fest, die Unterstützung aller Menschen vor Ort zu haben.»

Für diese Saison 2022 wird der Toyota-Fahrer noch bei zwei Veranstaltungen im Kalender erwartet, die im Moment unbekannt sind.