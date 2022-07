Mexiko 2023 wieder im WM-Kalender

Mexiko, das seit 2020 nicht mehr im Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) vertreten ist und deren letzte Ausgabe aufgrund von COVID-19 verkürzt worden war, wird seinen Platz in der nächsten Saison wiedererlangen.

Die Rallye-Organisatoren kündigten am Montag die Rückkehr dieser Veranstaltung an, während das Datum der Rallye im nächsten Jahr und die Vertragsdauer noch nicht bekannt gegeben wurden. Alles deutet jedoch darauf hin, dass sie dennoch im März stattfinden wird, zu einem idealen Zeitpunkt, um gute Wetterbedingungen in Mexiko zu haben. Diese Veranstaltung wird wie immer in der Region Guanajuato stattfinden und wird wieder stark von den lokalen Behörden unterstützt.

Der erste Entwurf des Kalenders 2023 soll am 19. Oktober zum Abschluss des FIA Weltrats vorgestellt werden. Für die kommende Saison will der WRC-Promoter zu einem klassischeren Format mit acht Veranstaltungen in Europa und sechs auf anderen Kontinenten zurückkehren. Derzeit hat nur Kenia ein langfristiges Abkommen.