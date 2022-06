Kein direktes Duell Loeb vs. Ogier 2022 mehr?

Während sich ihre Bahnen seit dem Saisonstart 2022 perfekt gekreuzt haben, dürften sich die beiden Sébastien (Loeb und Ogier) in diesem Jahr in der Rallye-Weltmeisterschaft nicht mehr begegnen.

Der Kampf um den Sieg in Monte Carlo endete mit einem tollen achten Sieg im Fürstentum von Loeb im Ford Puma Rally1 von M-Sport vor dem Zweitplatzierten Ogier, der sich als Leader auf der vorletzten Prüfung einen Reifenschaden am Toyota Yaris Rally1 einfing. Danach wurde es für die beiden ehemaligen Rallye-Weltmeister etwas komplizierter mit dem direkten Vergleich. Das zweite Saisonduell der beiden Teilzeitarbeiter wurde in Portugal abgebrochen, wo die beiden aufgeben mussten. In Kenia ging es in die dritte Runde, die im direkten Vergleich Ogier gegenüber Loeb mit dem vierten Platz gewann. Loeb musste bekanntermaßen seinen Ford Puma nach der vierten Prüfung stehen lassen.

Wie das mögliche Restprogramm der beiden Franzosen aussieht, wurde von den jeweiligen Teams noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber Sébastien Loeb soll möglicherweise Anfang September bei der Rallye Akropolis in Griechenland starten, wo er driemal (2005, 2008 und 2012) gewonnen hatte. Sébastien Ogier könnte sein Kurzprogramm mit den zwei Rallyes in Neuseeland und Japan abschließen wird. Fortsetzung in ein paar Wochen...