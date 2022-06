10 Cent-Teil war die Ursache für Ausfall von Loeb

Ein Dichtungsring im Wert von zehn Cent war die Ursache für den Ausfall des neunfachen Rekordchampions Sébastien Loeb bei seinem dritten Start im Ford Puma Rally1 in Kenia.

Bei der Rallye Safari, er sechsten Saisonstation der Weltmeisterschaft in Kenia, hatte Sébastien Loeb am Freitagmorgen auf der ersten Entscheidung im Ford Puma Rally1 von M-Sport die Bestmarke gesetzt. Nach der vierten Prüfung war als Dritter in Schlagdistanz zum führenden Toyota-Duo Sébastien Ogier und Elfyn Evans. Auf dem Weg zum Service aber schlug das Schicksal zu. Nach Abschluss der vierten Prüfung Kedong brach in seinem Ford Puma Rally1 ein kleiner Motorbrand aus.

Loeb versuchte, das Auto wieder zu starten, war jedoch im reinen Elektro-Modus. Da sein Motor nicht wieder ansprang, und wurde bald die Batterie leer, um es zu schaffen. Loeb musste aufgeben.

Es stellte sich heraus, dass ein Dichtungsring, die zum Abdichten von Verbindungen verwendet wurde, um das Auslaufen von Flüssigkeiten zu verhindern, der Übeltäter war, der Loeb zur Aufgabe gezwungen hatte.

M-Sport-Geschäftsführer Malcolm Wilson hat enthüllt, dass ein Dichtungsring für Sébastien Loebs Motorbrand am ersten Tag der Safari Rallye Kenia verantwortlich war – ein Teil, das er «ungefähr 10 Cent kostet».

«Leider kostete das fehlgeschlagene Stück ungefähr 10 Cent», sagte Wilson. «Es war ein kleiner Dichtungsring, der versagte, was ein Leck verursachte, und dann fing das Ding Feuer und verbrannte einen Teil der Verkabelung. Aber es ist okay für morgen, also wird er morgen wieder dabei sein.“

Loeb war der erste Puma, der aufgab, aber sowohl Adrien Fourmaux als auch Craig Breen schieden im Laufe des Tages aus dem Wettbewerb aus, was bedeutet, dass keiner der vom Hersteller registrierten M-Sport-Autos es bis zum Ende der Etappe schaffte.