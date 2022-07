Thierry Neuville: «Finnland wird besser sein»

Thierry Neuville ist zuversichtlich, dass er nächste Woche bei der Rallye Finnland, dem achten Lauf zur Weltmeisterschaft vom 4. bis 7. August, ein besseres Ergebnis als zuletzt in Estland erreichen kann.

Der Belgier wurde bei der Rallye Estland Vierter in der Gesamtwertung, weil er auch Schwierigkeiten hatte, das richtige Setup für seinen Hyundai i20 N Rally1 Hybrid zu finden. Er gab auch zu, dass ihm das Selbstvertrauen auf den Hochgeschwindigkeits-Schotterpisten fehlte. Der Event in der nächsten Woche in Jyväskylä weist einige Ähnlichkeiten mit Estland auf, obwohl Neuville glaubt, dass er ein stärkeres Ergebnis nach Hause bringen kann. Nach einem beeindruckenden zweiten Platz bei seinem erst zweiten Start in Jyväskylä vor neun Jahren hatte der 34-Jährige Mühe, diese Form wieder zu finden. Nächste Woche könnte es vielleicht sein.

«Wir haben in Estland viel mit dem Auto gearbeitet», sagte er. «Wir haben Dinge mit dem Auto ausprobiert, die Aufhängung geändert, es weicher und dann steifer gemacht, um einige interessante Dinge herauszufinden. Finnland ist eine andere Rallye, aber es ist eine Rallye, die mir Spaß macht und ich glaube, dass ich dort besser sein werde. Wir hatten die Gelegenheit, das Auto zu testen und etwas Selbstvertrauen für ein besseres Setup zu gewinnen, und ich denke, es wird gut für uns sein.»

Hyundai Motorsport erlebte einen holprigen Saisonstart und hatte schon früh bei einer Reihe von Rallyes technische Probleme. Neuville bedauerte die schwierigen Rallyes zu Beginn der Saison und fügte hinzu, dass seiner Meinung nach von Anfang an Zuverlässigkeit hätte im Vordergrund stehen sollen.

«Wenn wir ein schnelles Auto haben, können wir gute Ergebnisse einfahren“, erklärte er. «Wenn das Auto nicht zuverlässig genug ist, wird es schwierig. In Estland war die Zuverlässigkeit 100 Prozent und alle drei Autos kamen ohne wirkliche Probleme ins Ziel, aber die Leistung war einfach nicht da. Zu Beginn der Saison hätte Zuverlässigkeit das erste Ziel sein sollen, und das war leider nicht der Fall. Estland war unsere erste Veranstaltung ohne Probleme, aber es war auch die erste Veranstaltung, bei der ich nicht um das Podium oder den Sieg gekämpft habe.“

Hyundai Motorsport wird in Finnland drei i20 N Rally1-Autos einsetzen, wobei Neuville von Ott Tänak und Oliver Solberg unterstützt wird.