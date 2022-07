Ex-Formel1-Pilot Jos Verstappen WM-Premiere in Ypern

Der ehemalige Formel1-Pilot Jos Verstappen, Vater des F1-Champions und Tabellenführers Max, wird im belgischen Ypern (18. – 21. August) in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) debütieren.

Verstappen, zweimal auf dem Formel 1-Podium und Klassensieger beim 24-Stunden von Le Mans, gab Anfang dieses Jahres sein Rallye-Debüt in einem Citroën C3 Rally2 und belegte bei der Rallye van Haspengouw den achten Gesamtrang. Ein WRC-Lauf war als Teil seines Programms neben Auftritten in der belgischen Rallye-Meisterschaft vorgesehen, und das hat sich nun für die Ypern-Rallye ergeben, wo Verstappen erneut von Harm van Koppen als Co-Pilot begleitet wird.

Verstappens bisher bestes Ergebnis ist der zweite Platz bei der Rallye Monteberg mit ähnlichen Prüfungen wie bei Rallye Ypern. Aber in der WRC wird er gegen ein starkes Feld von 36 anderen Rally2-Autos antreten, was es zu einer großen Herausforderung macht, dieses Ergebnis zu wiederholen. Verstappen hat sich nicht für die WRC2-Kategorie angemeldet und ist daher nicht punkteberechtigt.

Die belgische Ypern-Rallye, die in der vergangenen Saison ihr Debüt gab, ist 2022 zum zweiten Mal Teil des WRC-Kalenders, und die Veranstaltung vom 18. bis 21. August hat eine starke Teilnehmerzahl von 88 Fahrzeugen in allen Klassen angezogen.

Zehn Rally1-Autos werden an der Spitze des Feldes teilnehmen, angeführt von Meisterschaftsführendem Kalle Rovanperä und Vorjahressieger Thierry Neuville. Oliver Solberg wird den dritten Hyundai fahren. Dani Sordo wird ihn erst bei der griechischen Rallye Akropolis im September ablösen. Esapekka Lappi übernimmt wieder den Toyota GR Yaris Rally1 von Sébastien Ogier, dessen Pläne für den Rest der Saison unklar bleiben. M-Sport wird zum ersten Mal seit der Rallye Schweden im Februar nur drei Autos einsetzen.

Die WRC2-Titelanwärter Andreas Mikkelsen und Yohan Rossel werden beide antreten, ebenso wie der elfmalige Rekordsieger der Rallye Ypern, Freddy Loix, der in dieser Saison bereits zwei WRC-Teilnahmen in Monte Carlo und Sardinien absolviert hat und am nächsten Wochenende auch in Finnland antreten wird.

Der 64-jährige Patrick Snijers hat genannt. Er fuhr im April zum ersten Mal einen Ford Fiesta Rally3 bei der TAC Rallye. Es ist die erste WRC-Rallye für Snijers seit der Rallye San Remo 1998.

Die diesjährige Rallye Ypern weist im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen auf, insbesondere die letzte Etappe, die in der Region Flandern bleibt, anstatt zur Rennstrecke von Spa-Francorchamps zu fahren – ein Schritt, der sich 2021 als umstritten erwies.

Die Rallye endet daher mit ihrer traditionellen Feier auf dem Stadtplatz von Ypern, wobei die bekannte Kemmelberg-Prüfung als punktebringende Power Stage absolviert wird.