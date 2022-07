Fowler/Toyota: «Rovanperä steht für neue Generation»

Tom Fowler, der technische Direktor von Toyota Gazoo Racing, sagt, dass der Erfolg von Kalle Rovanperä in dieser Saison mit einem völlig neuen Ansatz zur Vorbereitung auf die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zu tun hat.

Jeder weiß, dass der 21-jährige Finne Rovanperä seit seinem achten Lebensjahr Autos fährt, aber Fowler sagt, dass das Tempo des Führenden der WRC-Serie über 13 Jahre hinter dem Lenkrad hinausgeht.

«Der Sport hat sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert», sagte Fowler, «Die Zeiten, in denen zwei Leute rausgingen und mit einer Karte gegeneinander antraten, sind vorbei. An der Art und Weise, wie Kalle an den Sport herangeht, sieht man, dass er es so macht, wie es jemand tut, der schon lange Racing am Simulator betreibt. Ich bin mir nicht sicher, ob er das Auto besser fährt, er fährt einfach anders. Man kann das sehen, wenn er am Simulator antritt, er fährt nicht nur Auto, er macht alle möglichen anderen Dinge gleichzeitig: Er spricht mit Leuten, er tippt, er macht andere Sachen. Er hat viel Kapazität, Dinge zu tun. Gleichzeitig denke ich, dass diese neue Autogeneration für ihn zu einem guten Zeitpunkt gekommen ist.»

Das Rally1-Hybridauto erfordert einen engagierteren Fahrer als je zuvor, was die Regeneration und den Einsatz des elektrischen Boosts betrifft. Das kommt dem 21-Jährigen entgegen.

Fowler fügte hinzu: «Wenn etwas an der Art und Weise, wie Kalle derzeit fährt, ein bisschen altmodisch ist, würde ich sagen, dass es die Art und Weise ist, wie er einfach mit dem Auto umgeht. Wenn man in die Geschichte des Sports zurückblickt, wird man viele Beispiele von Fahrern sehen, die dies getan haben, und ich denke, das ist das, wo Kalle mit diesem Yaris ist.»