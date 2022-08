50 Jahre Olympia Rallye: Revival startklar

50 Jahre nach der Olympia Rallye aus Anlass der Olympischen Sommerspiele in Deutschland ist das Revival am Montag, 8. August, ab 08:01 Uhr auf dem Wilhelmplatz in Kiel startklar.

Am Montag, 8. August 2022, fällt der Startschuss zum Revival der schon legendären Olympia Rallye 1972 von Kiel nach München. Die 197 genannten Teilnehmer dieser Veranstaltung für historische Fahrzeuge legen dann an sechs Rallyetagen von Kiel nach München 2.322 km zurück. 50 Prüfungen (teils Gleichmäßigkeitsprüfungen) sind dann bis zum Ziel am Samstag, 13 August 2022, ab 16:30 Uhr in München die Entscheidungskriterien.

Die erste Etappe am Montag führt nach dem Start ab 08:01 Uhr auf dem Wilhelmplatz in Kiel über 361 km nach Wolfsburg mit der Zielankunft ab 18:01 Uhr in der Autostadt.

Zeitplan (jeweils 1. Fahrzeug):

08:01: Start Wilhelmplatz Kiel

08:43: Plön

08:59: Brakrade

09:18: WP 1

09:21: Krembs

09:33: WP 2

09:35: Blomnath

09:41: Grissau

09:49: Lebatz

09:59: Curau

10:13: Stockelsdorf

10:16: Lübeck

10:22: Lübeck

10:33: Lübeck

11:03: Krummesse

11:11: Berkenthin

11:21: Kühsen

11:42: WP 3

11:46: Breitenfelde

12:02: Roseburg

12:09: Büchen

12:12: WP 4

12:15: Lauenburg

12:36: Hohnsdorf

12:51: Schamebeck

12:54: Aulendorf

14:10: Lüneburg

14:32: Holzen

14:37: WP 5

15:04: Altenmedingen

15:15: Römstedt

15:41: Oetzen

14:48: Ratzlingen

15:49: WP 6

16:10: Kucksdorf

16:17: Lüder

16:29: Wittingen

16:31: WP 7

16:45: Wittingen

16:46: Küstorf

17:01: Ehra-Lessin

17:25: Autostadt

17:26: WP 8