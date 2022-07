Finnland/Hyundai: Serie der Podestbesuche fortsetzen

Hyundai Motorsport konzentriert sich darauf, bei der Rallye Finnland, der fünften Schotterrunde in Folge und der achte Saisonlauf im Kalender der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), eine positive Leistung abzuliefern.

Das Team holte bei der Veranstaltung im Jahr 2021 ein doppeltes Podium, eine Leistung, die es in diesem Jahr wiederholen möchte. Den Hyundai i20 N Rally1 in den finnischen Wäldern übernehmen Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja und Oliver Solberg/Elliott Edmondson.

Hyundai Motorsport reist zur Rallye Finnland, dem achten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022 (WRC), mit Blick auf die Podestplätze. Die Veranstaltung ist bei Crews und Zuschauern gleichermaßen beliebt, da die Hochgeschwindigkeits-Schotterstraßen viel Grip sowie eine Vielzahl von auffälligen Sprüngen und Kuppen bieten. Obwohl der Stil der vorherigen Runde in Estland ähnlich ist, sind die Prüfungen in Finnland schneller und liegen inmitten einer tollen Waldlandschaft. Die nordische Nation ist auch tief mit der WRC-Geschichte verwurzelt und ist eines der wenigen Länder, das seit dem Beginn der Meisterschaft im Jahr 1973 jedes Jahr eine WRC-Veranstaltung ausrichtet.

Obwohl für das Team aus Alzenau Finnland traditionell nicht zu den stärksten Rallyes gehört, zeigte es bei der Veranstaltung im Jahr 2021 eine konkurrenzfähige Leistung und erreichte einen doppelten Podiumsplatz. Das starke Ergebnis wurde von Ott Tänak/Martin Järveoja angeführt, die nach ihrem dritten Platz in Estland beim letzten Mal auf weitere Fortschritte hoffen werden. Das Duo wird auf den anspruchsvollen Etappen von Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Oliver Solberg/Elliott Edmondson unterstützt, den gleichen beiden Crews, die im Hyundai i20 N Rally1 bei der Rallye Estland an den Start gingen. Die Belgier konnten letztes Jahr in Finnland nicht zu ihren Teamkollegen auf das Podium stoßen, zeigten jedoch ein starkes Tempo, bevor sie am zweiten Renntag ein ungewöhnliches und unglückliches Problem erlitten. Für Solberg ist es das erste Mal, dass er bei der Veranstaltung in der WRC-Kategorie antritt, obwohl der Schwede mit den Straßen vertraut ist, da er in der WRC2-Klasse an der Rallye Finnland teilgenommen hat.

Die Rallye beginnt am Donnerstagabend mit der 3,48 km langen Harju-Prüfung. Der Freitagsplan ist weitaus umfangreicher und besteht aus neun Prüfungen über 124,91 km. Die Distanz der Wertungsprüfung am Samstag ist sogar noch größer, denn die acht Entscheidungen des Tages führen über insgesamt 150,30 km lang. Die Rallye Finnland geht dann am Sonntag mit vier letzten Prüfungen zu Ende, darunter die 11,12 km lange Ruuhimäki im zweiten Durchgang als Power Stage.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Obwohl Finnland keine Veranstaltung war, bei der wir zuvor traditionell gut abgeschnitten hatten, konnten wir letztes Jahr zwei Crews auf das Podium bringen, und das war eine großartige Leistung für uns. Wir hoffen, dass wir bei der diesjährigen Rallye dasselbe erreichen können, wenn nicht sogar noch besser. Estland war eine gute Vorbereitung für uns, da es sich um eine ähnliche Art von Veranstaltung handelt. Der Abstand zwischen Estland und Finnland war sehr kurz, also müssen wir unsere Erwartungen etwas anpassen, aber wir werden trotzdem ans Limit gehen. Alle drei Crews haben im bisherigen Saisonverlauf gezeigt, dass sie auf Schotter schnell sein können, daher sind wir zuversichtlich, dass sie ein starkes Ergebnis für das Team einfahren können.»

Tabellenzweiter Thierry Neuville sagte: «Die Rallye Finnland ist wahrscheinlich die größte Achterbahn der Saison! Die Prüfungen finden hauptsächlich auf breiten Straßen statt, die sehr schnell und griffig sind, aber es ist immer noch sehr anspruchsvoll, und man muss wirklich Vertrauen in sein Auto und den Aufschrieb haben. Ich denke, Estland war das perfekte Training für Finnland, da beide ziemlich ähnlich sind, abgesehen davon, dass Finnland etwas schwieriger ist, da das Grip-Niveau besser ist, was bedeutet, dass die Kurvengeschwindigkeit höher ist. Wie immer wird es viele Finnen geben, die es zu schlagen gilt, aber wir werden unser Bestes geben, um bei der Veranstaltung ein starkes Ergebnis zu erzielen.»

Vorjahreszweiter Ott Tänak meinte: «Finnland ist immer etwas Besonderes und ich habe großen Respekt vor der Rallye. Ich war in der Vergangenheit schon oft dort, aber jedes Mal, wenn man dort ankommt, hat man immer noch den gleichen Wow-Effekt, weil es eine großartige Veranstaltung ist und die Straßen definitiv für den Rallyesport gemacht sind. In Finnland fliegst du oft zwischen Felswänden und fliegst über die vielen Sprünge, also gibt es keinen Spielraum für Fehler. Die Strecken werfen einem immer etwas anderes entgegen, es ist sicherlich einzigartig. Bei der Geschwindigkeit der Etappen und der Anzahl der Kuppen braucht man wirklich ein Auto, das am Boden bleibt und auch sehr präzise ist. Das Setup ist herausfordernd, aber wir sind zuversichtlich, dass wir gut abschneiden können.»

Oliver Solberg führte an: «Die Rallye Finnland wird eine tolle Rallye. Sie ist so schnell und meiner Meinung nach eines der coolsten Events im Kalender. Es wird meine erste Rallye Finnland in der WRC-Kategorie sein, also freue ich mich sehr auf die Erfahrung. Unser Ansatz für Finnland wird wie immer sein: Vollgas geben! Ich fühle mich sehr gut vorbereitet, da wir dort viele Tests durchgeführt haben, also fühle ich mich gut, die Herausforderung anzunehmen. Die Sprünge sind hart, aber das Ziel ist es, sie so gerade wie möglich zu nehmen, um eine gute Landung zu erreichen. Insgesamt ist es eine legendäre Veranstaltung und ich freue mich sehr darauf, dort Rennen zu fahren.»

Nach einem ersten WRC2-Podium der Saison 2022 im Hyundai i20 N Rally2 reist die finnische Crew Teemu Suninen und Mikko Markkula voller Zuversicht zu ihrem Heimrennen. Das Duo holte auf dem Weg zum zweiten Platz bei der Rallye Estland fünf Etappensiege und hofft auf viele weitere in Finnland. Fabrizio Zaldivar und Marcelo Der Ohannesian erzielten bei ihrer ersten gemeinsamen Rallye ebenfalls ein solides Ergebnis, belegten eine Top-Ten-Position in ihrer Klasse und belegten den 20. Gesamtrang. Die paraguayisch-argentinische Paarung feierte auch ihren ersten Etappensieg als Crew in Estland. Das Ziel der Partnerschaft wird es sein, weiter voranzukommen und ihre Gesamtleistung zu verbessern.

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 175 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 92 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 79 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 77 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 73 6 Craig Breen (GB), Ford 60 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28