Revival der Olympia Rallye ist in Kiel gestartet

Das Revival der Olympia Rallye ist zum 50-jährigen Jubiläum am Montagmorgen in Kiel für den sechstägigen Trip in historischen Rallyefahrzeugen nach München gestartet worden.

197 Teams in 44 verschiedenen Fahrzeugmarken haben am Montagmorgen in Kiel, 1972 Schauplatz der Olympischen Segelwettbewerbe, den sechstägigen Trip nach München, dem Hauptschauplatz der Olympischen Sommerspiele 1972, aufgenommen. Bis zur Zielankunft am Samstag, 13. August 2022, gegen 16:30 Uhr in München müssen die Teilnehmer auf den sechs Tagesetappen 50 Prüfungen absolvieren. Am Montag, 8. August, waren es auf der 360 km langen Etappe von Kiel zur Autostadt in Wolfsburg acht Entscheidungen.

Am Dienstag geht es weiter von Wolfsburg über 395 km nach Paderborn mit erneut acht Entscheidungen (= 45,68 km).

Zeitplan – Dienstag, 09. August, (jeweils 1. Fahrzeug):

07:32: Start Autostadt Wolfsburg

08:05: Lehre

08:06: WP 9

08:21: Braunschweig

08:26: WP 10

08:55: Reitling im Elm

09:12: WP 11

09:27: Schöppenstedt

09:52: Hornburg

10:04: Lüttgenrode

10:31: Bad Harzburg

10:45: Harzturm

10:45: Torfhaus

10:51: WP 12

11:02: Altenau

11:29: Bad Grund

12:06: Billerbeck

12:21: Einbeck

13:31: WP 13

13:52: Dassel

14:06: WP 14

14:14: Sievershausen

14:34: Uslar

15:03: Bad Karlshafen

15:38: Sababurg

15:33: WP 15

15:52: Trendelburg

16:10: Körbecke

16:28: Ikenhausen

16:46: WP 16

16:50: Blankenrode

17:30: Paderborn Schützenhof



Downloadn Programm