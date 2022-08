Ypern: Thierry Neuville möchte zweiten Heimsieg

Die belgischen Lokalhelden Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe haben bei ihrem Heimrallye 2021 den Sieg errungen, sie hoffen, das dieses Jahr beim neunten Lauf zur Weltmeisterschaft wiederholen zu können.

Hyundai Motorsport begibt sich zum neunten Lauf der Saison 2022 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), Ypern Rallye Belgien, mit dem Ziel, nach dem ersten Sieg des Teams bei der Rallye Finnland an Schwung in Belgien fortsetzen zu können. Dank einer herausragenden Leistung von Ott Tänak und Martin Järveoja beim letzten Mal bescherten sie Hyundai Motorsport seinen zweiten Sieg in der Rally1-Hybrid-Ära. Während sich das Profil der belgischen Asphaltstraßen stark von dem finnischen Schotter unterscheidet, auf dem die estnische Crew erfolgreich war, ist das Team aus Alzenau entschlossen, bei der zweiten Rallye in Folge auf der obersten Stufe des Podiums zu stehen.

Die Ypern Rallye Belgien feierte im vergangenen Jahr ihr WRC-Debüt auf positive Weise und war eine willkommene Aufnahme in den Kalender 2022. Die einzigartige Veranstaltung beendet eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden Schotter-Rallyes und präsentiert einen neuen Test für den Hyundai i20 N Rally1. Bei seinem letzten Einsatz auf Asphalt bei der Rallye Kroatien führte der brandneue Herausforderer das Team zu einem doppelten Podiumsplatz.

Neuville mit Fokus auf ersten Saisonsieg

Auch wenn sie auf dem Papier recht einfach aussehen, sind die Prüfungen der Ypern Rallye Belgien sehr anspruchsvoll. Große Einschnitte, tiefe Gräben und rutschige Bedingungen erfordern von den Crews punktgenaue Präzision, während der Schlamm, der bei jedem Durchgang auf die Pisten geschleudert wird, die Schwierigkeit für die späteren Piloten nur noch erhöht. Das herausfordernde Gelände wurde 2021 von Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe meisterhaft bewältigt, wobei die Heimfavoriten einen deutlichen Sieg mit einem Vorsprung von über 30 Sekunden für sich beanspruchten. Ein Jahr später werden die Belgier versuchen, auf heimischem Boden erneut zu beeindrucken und ihren ersten Sieg im Jahr 2022 zu erringen.

Neben den erfahrenen Stammteams in der Hyundai Motorsport-Besetzung ist die Paarung von Oliver Solberg und Elliott Edmondson dabei. Nachdem das Duo beim letzten Mal in Finnland ein vorzeitiges Ende hinnehmen musste, reist das Duo nach Belgien und konzentriert sich darauf, Ärger zu vermeiden und alle 20 Prüfungen auf der anspruchsvollen 281,58 km langen Route zu absolvieren.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Obwohl es eine kurze Dauer seit der letzten Veranstaltung ist, nehmen wir viel Selbstvertrauen mit nach Belgien. Der Sieg bei der Rallye Finnland hat gezeigt, dass der Hyundai i20 N Rally1 zuverlässig, konkurrenzfähig und durchaus in der Lage ist, Rallyes zu gewinnen. Auch in Ypern haben wir letztes Jahr eine gute Leistung gezeigt, wobei Thierry und Martijn bei ihrem Heimspiel ein hervorragendes 1: 2-Ergebnis erzielten. Unsere Pace auf Asphalt während der Rallye Kroatien war stark, also hoffen wir, die gleiche Geschwindigkeit nächstes Wochenende auf einer ähnlichen Oberfläche zu reproduzieren. Für Oliver wird es eine weitere Chance sein, zu lernen und sich zu verbessern. Als Teil seines Lernprozesses müssen wir ihm so viel Zeit wie möglich im Auto geben. Natürlich werden die drei Etappentage schwierig; Die Straßen sind anspruchsvoll, und das Feld ist wie immer unglaublich stark. Unser Ziel ist es jedoch, weiterhin eine positive Dynamik im Team aufzubauen und erneut um die oberste Stufe des Podiums zu kämpfen.»

Der neue Tabellenzweite Tänak sagte: «Wir fahren nach Belgien nach unserem Sieg in Finnland, was sicherlich ein guter Moralschub für das Team war. Ypern ist eine einzigartige Asphalt-Rallye, die auf dem Papier ziemlich einfach aussieht – viele Geraden und Kreuzungen und nicht so viele Arten von Kurven. In Wirklichkeit ist es ziemlich knifflig, weil die Abzweigungen und Kehren unterschiedlich sind und es kann sehr anspruchsvoll sein, besonders wenn das Wetter durchwachsen ist. Man braucht viel Vertrauen in die Schnitte und ein stabiles Auto. Die Leistung wird auch beim Beschleunigen aus langsamer Geschwindigkeit sehr wichtig sein. Wir werden versuchen, den Schwung aus Finnland mitzunehmen, auch wenn es eine ganz andere Art von Rallye ist.»

Vorjahressieger und WM-Dritter Neuville meinte: «Die Ypern Rallye Belgien, unsere Heimrallye, ist wahrscheinlich die Veranstaltung, auf die wir uns in der Saison am meisten freuen. Ich habe gute Erinnerungen an das letzte Jahr und an frühere Besuche, als die Veranstaltung Teil des IRC war. Ich kann es kaum erwarten, zurück zu kommen. Nach einer Reihe kniffliger Schotterrallyes geht es endlich wieder auf Asphalt. Wir hoffen, vor den Zuschauern, Fans, Unterstützern und Familienmitgliedern vor Ort auf die Siegerstraße zurückzukehren. Wir werden sicherlich motiviert und bereit sein, unser Bestes zu geben. Es gibt nur ein Ziel: den Sieg aus dem letzten Jahr zu wiederholen. Das wird nicht einfach, denn die Konkurrenz ist so groß. Wir müssen sicherstellen, dass alles stimmt, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen.»

Youngster Solberg führte an: «Die Enttäuschung von der Rallye Finnland war riesig, also bin ich entschlossen, mich schnell davon zu erholen. Gleichzeitig war es großartig, all das Lächeln und die Feierlichkeiten nach dem Sieg des Teams zu sehen. Dafür arbeiten die Mädels und Jungs in Alzenau so hart. Ypern ist das nächste und es ist ein sehr spezifisches Event im Kalender, viel Cutten und Schlamm machen es zu einem der schwierigsten Asphalt-Events. Ich habe großartige Erinnerungen an das letzte Jahr, als ich die WRC2 anführte. Natürlich werde ich dieses Jahr im Rally1-Auto sitzen, was eine neue Herausforderung sein wird, aber ich werde versuchen, schnell zu fahren. Sie brauchen ein präzises Auto, das für die engen Straßen geeignet ist, und ein Auto, das sich mit allen Kürzungen leicht fahren lässt. Vor allem wollen wir keine Überraschungen.»

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 198 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 104 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 103 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 94 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 81 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 42 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34