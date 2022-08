Adrien Fourmaux muss in Griechenland pausieren

Der Unfall trächtige Adrien Fourmaux muss beim zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Griechenland (8. – 11. September) pausieren, sein Team M-Sport Ford zog vorerst die Notbremse.

Das britische Team gab am Mittwoch bekannt, dass es die Teilnahme des Franzosen für die in Lamia ausgetragene Rallye zurückgezogen hatte, und erklärte, dass sein Rückzug mit seinem Unfall am letzten Tag der Rallye Ypern in Belgien zusammenhängt (Video). Dies war zu erwarten und Speedweek.com hat diese Maßnahme auch schon angedeutet.

Eine Erklärung, die auf den Social-Media-Kanälen des Teams veröffentlicht wurde, lautete: «Aufgrund seines Unfalls bei der Ypern-Rallye ist es dem Team nicht möglich, das Auto von Adrien Fourmaux rechtzeitig zur Akropolis-Rallye zu reparieren. Leider bedeutet dies, dass Adrien und Alex nicht in Griechenland antreten werden, die Crew wird dorthin reisen, um an der Besichtigung teilzunehmen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.«

Der Unfall von Fourmaux in Ypern war sein vierter in dieser Saison, ähnliche Vorfälle ereigneten sich bei der Rallye Monte-Carlo sowie in Kroatien und Italien.

M-Sport wird voraussichtlich fünf Autos in Griechenland einsetzen, wobei Craig Breen von Sébastien Loeb, Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet und Gentleman-Fahrer Jourdan Serderidis unterstützt wird.