Akio Toyoda: «Wasserstoff ist die Rallye-Zukunft»

Der Toyota-Präsident Akio Toyoda war selbst beim neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Belgien, wo Toyota den GR Yaris mit Wasserstoffantrieb vorstellte, für Toyoda ist das die Rallye-Zukunft.

Toyota-Präsident Akio Toyoda glaubt, dass Wasserstoffantrieb die Zukunft nicht nur der Automobilwelt, sondern auch der Rallye-Weltmeisterschaft sein könnte. Toyota zeigte seine Vision letzte Woche bei der Ypern-Rallye Belgien, als Toyoda zusammen mit dem vierfachen Rallye-Weltmeister Juha Kankkunen einen wasserstoffbetriebenen GR Yaris-Straßenwagen vorführte.

Der Teamchef von Toyota Gazoo Racing, Jari-Matti Latvala, hat bereits erklärt, dass er nicht glaubt, dass elektrische Energie eine geeignete Antriebsroute für Rallyes ist. Toyoda ist sich sicher, dass die Elektrifizierung einen Platz in der Automobilindustrie hat, aber wie Latvala ist er der Meinung, dass sie nicht am besten für den Rallyesport geeignet ist und dass Wasserstoff der Weg in die Zukunft sein sollte.

«Denn das weltweite Problem der Automobilindustrie ist die CO2-Neutralität», sagte Toyoda gegenüber ausgewählten Medien. «Klimaneutralität und Elektrifizierung, das brauchen wir. Aber um die Automobilindustrie aufzubauen, haben wir viele Menschen, die Autos lieben, die gerne fahren und die Motoren lieben, die Dinge mit Benzin gemacht haben. Aber schauen Sie sich die Umweltaspekte an, gibt es Lösungen? Windstationen? Doch: Dieser Wasserstoff. Wir verwenden Motoren. Wir haben Klänge. Aber alle Dinge, die Ausgabe, ist Wasser. Das ist also gut für die Umwelt, es macht Spaß zu fahren, warum sollten wir diese Art von Lösungen machen.»

Toyoda ist sich jedoch bewusst, dass die Welt sowohl in Bezug auf die Elektrifizierung als auch auf den Wasserstoffantrieb noch nicht ganz bereit ist. «Es muss mehr Infrastruktur implementiert werden, wenn eine dieser beiden Optionen wirklich praktikable Optionen für die Automobilwelt sein soll. Aber wenn die Infrastruktur richtig implementiert werden kann», glaubt Toyoda, «dass Wasserstoff der beste Weg sein kann, Rallye-Fans viele Jahre lang zu begeistern und zu beschäftigen, ohne ständig der Umwelt zu schaden.»

«Ich hoffe es, egal ob Wasserstoff oder Strom, wir brauchen eine Infrastruktur», führte Toyoda weiter aus, als er gefragt wurde, ob er Wasserstoffantrieb als die Zukunft des Rallyesports sieht. «Wir haben eine Wasserstoffstation in einer einzigen Stadt Belgiens, also brauchen wir diese Art von Infrastruktur. Wenn wir diese Art von Aktivitäten jedoch verschieben, wenn wir diese Art von Aktivitäten fortsetzen, fühlen alle Menschen die gleichen Gefühle, dann kommen alle zu einer Sache, dann können wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten.»

Latvala glaubt auch, dass die Präsenz von Toyoda bei der Rallye Ypern mit der Präsentation des wasserstoffbetriebenen Yaris für die WRC wichtig ist, und er würde gerne in naher Zukunft wieder ein Wasserstoffauto auf Rallye-Strecken sehen. «Wissen Sie, wenn Herr Akio Toyoda kommt und die Rallyes verfolgt und selbst dabei ist und die Strecken selbst mit Wasserstoff erlebt, zeigt das, wie sehr er den Motorsport liebt», erklärte Latvala. «Und wenn man eine Person wie diese hat, die dieses Programm unterstützt, können wir wirklich, wirklich dankbar sein. Er hat es wirklich genossen, dieses Auto mit Juha Kankkunen zu fahren. Auch toll, Juha hier zu haben, und ich denke auch, dass es etwas wirklich Spannendes für die Zukunft wäre, dieser Wasserstoff. Es wäre vielleicht in einigen Jahren ein gutes Konzept, um es im Motorsport zu sehen.»