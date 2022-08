Hyundai Motorsport bestätigt Julien Moncet

Während Hyundai Motorsport seine beste Zeit der Saison erlebt, sind in der Woche Gerüchte über einen Wechsel in der Teamführung aufgetaucht, auch der dreifache Saisonsieger Ott Tänak forderte eine stabile Teamführung.

Mehrere Medien haben tatsächlich die wahrscheinliche Ankunft des Franzosen Eric Boullier an der Spitze des koreanischen Teams angekündigt. Der ausgebildete Ingenieur ist eine bekannte Persönlichkeit im Motorsport, da er Direktor von drei Teams in der Formel 1 war: McLaren, Lotus und Renault.

Konfrontiert mit diesen weit verbreiteten Informationen, zu sehr nach ihrem Geschmack, veröffentlichte Hyundai Motorsport am Mittwochnachmittag eine Pressemitteilung, um daran zu erinnern, dass Julien Moncet an der Spitze dieses Teams gut etabliert war. «Die folgende Aussage erfolgt nach dem Erscheinen mehrerer spekulativer Berichte in Online- und Printmedien über die Führungsstruktur der Hyundai Motorsport GmbH. Hyundai Motorsport unterstützt weiterhin seinen stellvertretenden Teamchef Julien Moncet, der die Aktivitäten der Organisation in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), dem FIA ETCR – eTouring Car World Cup, leitet und seine Customer Racing-Operationen.»

Weiter heißt es: «Wir erkennen und feiern die enorme Teamleistung aller im Unternehmen zur Unterstützung unseres WRC-Engagements, das kürzlich bei der Rallye Finnland und der Ypern-Rallye Belgien zwei aufeinanderfolgende Siege errungen hat. Diese Ergebnisse belohnen diese Bemühungen und zeigen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, eine Botschaft, die durch das Feedback unserer Crews untermauert wird. Gleichzeitig sind wir ständig bestrebt, unsere Organisation zu stärken, interne und externe Möglichkeiten zu prüfen, um ein solides Fundament für die Zukunft unserer Renn- und Rallyeaktivitäten zu legen. Alle Änderungen an unserer Teamstruktur werden immer durch eine offizielle Ankündigung mitgeteilt.»

Eine offizelle Ernennung von Julien Moncet zum Teamchef war dies nicht.