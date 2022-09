Akropolis: Erster Dreifach-Triumph für Hyundai

Hyundai Motorsport hat die Akropolis Rallye, die zehnte Runde der Weltmeisterschaft (WRC) 2022, dominiert und ein hartes Event mit seinem allerersten 1-2-3-Finish abgeschlossen.

Thierry Neuville sicherte sich den Sieg, seinen ersten in dieser Saison, vor Ott Tänak und Dani Sordo und machte damit nach Finnland und Ypern den dritten Sieg in Folge für das Team. Die Leistung und Zuverlässigkeit des Hyundai i20 N Rally1 spielten eine Schlüsselrolle bei diesem bedeutsamen Ergebnis, bei dem alle drei Crews am Wochenende Etappensiege errangen.

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe führten am letzten Aktionstag mit einem 1-2-3-Ergebnis, wobei Ott Tänak/Martin Järveoja und Dani Sordo/Cándido Carrera auf den Plätzen zwei und drei landeten, um dem Team ein historisches Ergebnis zu sichern. Nach einer dominanten Leistung am Samstag, bei der alle drei Hyundai Motorsport-Teams Bestzeiten erzielten, fügte das Team am letzten Morgen drei weitere Bestmarken hinzu. Tänak holte sich im ersten Durchgang durch Eleftherohori (WP 14/WP 16, 16,90 km) die Bestzeit, bevor Neuville seinen Vorsprung bei der folgenden Entscheidung Elatia-Rengini (SS15, 11,26 km) erneut behauptete. Der Este führte dann die Zeitenliste in der Power Stage an und holte die fünf Bonuspunkte.

Gute Zeiten für Neuville und Sordo in der Power Stage ermöglichten es dem Team, zum ersten Mal in seinen 107 WRC-Teilnahmen bis heute eim komplettes Podium zu erreichen. Der Belgier lag mit einem Vorsprung von 15,0 Sekunden vorne und holte seinen ersten Sieg im Jahr 2022 und seinen 17. insgesamt für das Team. Das Ergebnis stellt auch das erste Mal dar, dass Hyundai Motorsport drei Siege in Folge in der WRC eingefahren hat.

Tänak bestätigte sein sechstes Podium der Saison mit dem zweiten Platz wie 2021, nach seinen aufeinanderfolgenden Siegen in Finnland und Belgien. Sordo ging derweil maßvoll an die letzten Prüfungen heran, um seinen Podiumsplatz zu festigen, sein drittes Top-Drei-Ergebnis in Folge in dieser Saison nach Portugal und Sardinien und es zu einem reinen Hyundai-Top-Drei-Resultat zu machen. Der Spanier stand nun bei seinen letzten fünf WRC-Einsätzen auf dem Podium.

Die Leistung und Zuverlässigkeit des Hyundai i20 N Rally1 hat eine wesentliche Rolle beim Ergebnis dieses Wochenendes gespielt, während andere von den harten Schotterstraßen Griechenlands bestraft wurden. Nachdem das Auto seine Wettbewerbsfähigkeit auf Schotter in Finnland und Asphalt in Belgien unter Beweis gestellt hat, hat es nun auf unnachgiebigem Terrain bei der Akropolis-Rallye überlebt und den Namen von Hyundai Motorsport zu einem der berühmtesten Events der Meisterschaft hinzugefügt.

Nach zehn Runden hat das Team seinen Rekord für die meisten Siege in einer einzigen Saison eingestellt, vier (ebenfalls in den Jahren 2017 und 2019 registriert), und fügte seiner Herstellermeisterschaft von insgesamt 341 Punkten eine starke Punktzahl hinzu.

Sieger Neuville sagte: «Das ist ein besonderer Sieg und ein historisches Ergebnis. Es war eine harte Saison für uns, daher ist es eine großartige Erleichterung, den Sieg zu holen, insbesondere nach einem schwierigen Wochenende bei unserem Heimspiel in Belgien. Ich denke, der wichtigste Aspekt ist das 1-2-3 für das Team, ein Ergebnis, das wir uns nach all den Bemühungen aller verdient haben. Auf diese Leistung können wir sehr stolz sein. Ich bin von Anfang an im Team, ich weiß, wie hart alle gearbeitet haben, besonders in den schwierigen Zeiten, aber wir haben uns immer gewehrt, und das ist ein perfekter Beweis dafür. Wir wussten am Freitag, als wir als Vierter unterwegs waren, dass wir die Kapazität haben, schneller zu fahren. Das Ziel am zweiten Tag war es, härter zu pushen und den Rückstand aufzuholen. Wir konnten in Führung gehen und den Vorsprung ausbauen, um heute etwas komfortabler zu sein. Ich freue mich über den Sieg, wir wussten, dass er kommen würde. Wir haben noch viel zu tun, aber es ist klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Zweiter Tänak führte an: «Ein ziemlich unglaubliches Ergebnis. Es war eine sehr anspruchsvolle Rallye, besonders technisch, also hat das Team gute Arbeit geleistet, um alle Autos am Laufen zu halten. Von unserer Seite ist es schade, dass wir am Freitag etwas Zeit wegen eines Hybridproblems verloren haben; das hat uns für Samstag nicht in eine optimale Straßenposition gebracht. Gestern hatten wir dann einige Probleme, die uns davon abhielten, näher an der Front zu kämpfen. Wir wussten, dass es heute schwierig werden würde, Thierry einzuholen, ohne dass er einen Fehler macht. Das Auto läuft definitiv besser. Es gibt noch einige Dinge, bei denen ich sehen kann, dass etwas Leistung kommt. Jetzt müssen wir uns über dieses 1-2-3-Ergebnis freuen.»

Dritter Sordo meinte «Ich bin sehr zufrieden mit meinem Podium und unserem 1-2-3-Ergebnis. Jeder in diesem Team hat es verdient, sie haben in diesen Tagen so hart gearbeitet. Wir hatten einen schwierigen Saisonstart mit einigen schlechten Momenten, daher ist dies eine Leistung, die die Leute im Werk wirklich verdient haben. Unser Ziel heute war der Kampf um den dritten Platz, der leichter wurde, nachdem Elfyn Evans sein Problem hatte. Sicher wird es entspannter, wenn man weiß, dass jemand, der dicht dahinter ist, ein Problem hat, aber ich war für ihn enttäuscht. Viele Fahrer hatten an diesem Wochenende einige Probleme, aber am Ende waren wir mit allen drei Autos da und haben ein wirklich fantastisches Teamergebnis eingefahren. Das ist etwas zu feiern.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet erklärte: «Was für ein historischer Moment für unser Team und Hyundai, das erste Mal überhaupt, dass wir ein dreifaches Podium erreicht haben. Nur wenige hätten zu Beginn der Saison auf uns gesetzt, aber hier sind wir zurück. Trotzdem müssen wir Druck machen und das positive Momentum, das wir aufgebaut haben, als zusätzliche Motivation nutzen. Vielen Dank an alle Menschen, die uns unterstützen, und vor allem an diejenigen in unserem Werk. Zuverlässigkeit hat sich erneut als einer der Schlüssel erwiesen; Unser Auto hat sich seit Monte-Carlo auf dieser Seite stark verbessert. Es war ein weiterer großartiger Job von all unseren Fahrern an diesem Wochenende. Thierry hatte heute eine problemlose Rallye und einen vorsichtigeren Ansatz, um sich den Sieg zu sichern, seinen ersten seit fast einem Jahr. Ott hatte trotz einiger technischer Probleme eine sehr starke Rallye und zeigte erneut eine starke Leistung, um am Ende auf einem soliden zweiten Platz zu landen. Der Gewinn der Power Stage für Extrapunkte hat einmal mehr bewiesen, was für ein Konkurrent er ist. Danis Ziel war es, den dritten Platz zu sichern, was durch Evans‘ Rücktritt erleichtert wurde. Er hat wieder einmal genau das gemacht, was wir von ihm erwartet haben: zuverlässig und der perfekte Teamplayer. Das sind fünf Podestplätze in Folge für ihn. Wir werden dieses definitiv genießen.“

Sean Kim, Präsident von Hyundai Motorsport, sagte: «Dies ist ein ganz besonderer Tag für alle bei Hyundai Motorsport und in der Tat für die globale Hyundai-Familie, da wir unser allererstes 1-2-3-Ergebnis bei einem WRC-Event feiern. Eine fantastische Teamleistung, verwirklicht von unseren drei unglaublichen Teams. Seit unserer ersten Saison in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft im Jahr 2014 haben wir uns verpflichtet, die wettbewerbsfähigsten, zuverlässigsten und technologisch fortschrittlichsten Maschinen vorzubereiten, um mit den Besten zu konkurrieren. Wir haben zwei Herstellertitel gewonnen, aber diese neue Hybrid-Saison hat brandneue Herausforderungen geboten, die wir genossen haben. Zu sehen, wie unser Hyundai i20 N Rally1 drei Siege in Folge erringt – bei sehr unterschiedlichen Rallyes – ist der Lohn für die enorme harte Arbeit unseres Teams vor Ort und im Werk. Dieses Ergebnis teilen wir gemeinsam als Team.»

Endstand nach 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:34:52,0 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 15,0 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:49,7 4 Loubet/Landais (F), Ford + 3:42,2 5 Breen/Nagle (IRL), Ford + 4:09,0 6 Katsuta/Johnson (J/IRL), Toyota + 6:21,1 7 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 7:46,6 8 Gryazin/Aleksandrov (LV), Skoda + 8:22,7 9 Tsouloftas/Wittock (GB/GB), VW + 10:53,8 10 Brynildsen/Eilersten (N), Skoda + 10:56,7

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 207 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 154 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 131 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 100 6 Craig Breen (GB), Ford 77 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 49 9 Gus Greensmith (GB), Ford 36 10 Sébastien Loeb (F), Ford 35