Moncet/Hyundai: «In Griechenland Zuversicht umsetzen»

Nach aufeinanderfolgenden Siegen in Finnland und Belgien ist Hyundai Motorsport nächste Woche (8. bis 11. September) für den griechischen Schotterklassiker, der zehnten Saisonstation der Weltmeisterschaft, gut aufgestell

Die formstarke Crew Ott Tänak und Martin Järveoja hat in dieser Saison zweimal auf Schotter und zuletzt in Belgien auch auf Asphalt gewonnen und bei der anspruchsvollen Rallye Akropolius 2021 den zweiten Platz belegt. Neben den Esten treten beim viertletzten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Dani Sordo/Cándido Carrera an.

Hyundai Motorsport reist zur Akropolis Rallye, dem zehnten Lauf der FIA-Weltmeisterschaft (WRC) 2022, und fühlt sich nach aufeinanderfolgenden Siegen bei den letzten beiden Veranstaltungen gut gerüstet. Das Team hat bewiesen, dass sein Hyundai i20 N Rallye1 in der Lage ist, auf allen Oberflächen um den Sieg zu kämpfen, aber es konzentriert sich weiterhin darauf, sich in allen Bereichen zu verbessern, wenn es auf die anspruchsvolle Schotter-Rallye zusteuert.

Nach einer siebenjährigen Pause kehrte Griechenland letztes Jahr erfolgreich in den WRC-Kalender zurück. Die legendäre griechische Veranstaltung ist zermürbend, mit hohen Temperaturen, kurvigen Bergetappen und Straßenverhältnissen, die mit jedem Pass immer tückischer werden, wenn sich die Felsen und Steine lösen. Während Geschwindigkeit der Schlüssel zu einem starken Ergebnis sein wird, wird es im Kampf um die Podiumsplätze auch entscheidend sein, den Zermürbungskrieg zu gewinnen.

Tänaks Empfehlung: Platz zwei 2021

Ott Tänak und Martin Järveoja gelang es bei der Ausgabe 2021 der Akropolis Rallye, bei der das Paar den zweiten Gesamtrang belegte, Tempo und Zuverlässigkeit effektiv in Einklang zu bringen. Die Crew ist nach den jüngsten Siegen in Finnland und Belgien derzeit voller Zuversicht.

Für die Belgier Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe ist Griechenland eine Chance, nach ihrem Pech und dem Verlust Führung bei ihrem Heimturnier kämpfend zurückzukehren. Ein drittes Podium der Saison wäre ein willkommenes Ergebnis für die Mannschaft mit der Nummer 11. Komplettiert wird die Crew des Hyundai i20 N Rallye1 durch Dani Sordo und Cándido Carrera. Das spanische Team hat sich bei seinen beiden vorherigen WRC-Einsätzen im Jahr 2022, die beide auf Schotter stattfanden, eine Top-3-Platzierung gesichert.

Die Route der Akropolis Rallye besteht aus 16 Prüfunegn an vier Tagen mit einer Gesamtdistanz von 303,30 km. Fast die Hälfte davon wird am Samstag absolviert, wenn die Teilnehmer 147,98 km harter Schotterpisten absolvieren. Drei Prüfungen am Sonntag, darunter die Eleftherohori Power Stage der Rallye, beschließen die Veranstaltung.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Wir reisen mit der Zuversicht nach Griechenland, dass wir uns nach unseren Siegen bei der Rallye Finnland und der Ypern-Rallye Belgien ein weiteres starkes Ergebnis sichern können. Diese Leistungen haben gezeigt, dass der Hyundai i20 N Rallye1 das Potenzial hat, auf jedem Untergrund zu gewinnen, also werden wir weiterhin bei jedem Event auf den Sieg drängen. Natürlich dürfen wir nicht selbstgefällig sein; Das Feld ist unglaublich stark und in der WRC kann alles passieren. Dies gilt insbesondere für die Akropolis Rallye, da sie sowohl für die Autos als auch für die Crews eine der anspruchsvollsten Rallyes im Kalender ist. Unser Ziel wird es sein, Ärger zu vermeiden und in der Lage zu sein, in der Schlussphase um den Spitzenplatz zu kämpfen. Wir haben eine hervorragende Aufstellung, von der wir glauben, dass sie dies tun und dem Team ein weiteres positives Wochenende bescheren kann.“

Tänak sagte: „Die Akropolis Rallye ist eine großartige Veranstaltung. Die Straßen sind glatter als sie scheinen und schön zu fahren. Letztes Jahr war das Wetter nicht so, wie wir es erwartet hatten, da es etwas nass und feucht war, also werden wir sehen, wie die Bedingungen dieses Jahr sind. Wir fühlen uns nach dem Sieg in Ypern gut aufgestellt, und da wir letztes Jahr in Griechenland auf das Podium gefahren sind, hoffen wir, dass uns das am nächsten Wochenende wieder gelingt. Vom belgischen Asphalt auf Schotter zu wechseln, ist eine große Veränderung, aber wir wissen, dass wir nach unseren Siegen in Italien und Finnland auf diesem Untergrund stark sein können.»

Neuville meinet: «Griechenland wird eine sehr herausfordernde Veranstaltung. Es wird voraussichtlich sehr heiß, sodass es sich anfühlen wird, als wären wir noch im Sommer. Die Strecken sind hart, da einige sehr lang sind und die Bedingungen teilweise rau sein können. Die Tage selbst sind auch zermürbend, mit frühen Starts und späten Enden. Es ist eine Rallye, die ich in der Vergangenheit einige Male gefahren bin, damals 2012 und 2013 und dann natürlich auch letztes Jahr, und es ist ein Ort, der mir gute Erinnerungen beschert hat. Wir werden ein zuverlässiges und starkes Auto brauchen, um dem Gelände und der Hitze zu trotzen, was es uns auch im Cockpit schwer machen wird. Wenn alles gut geht, ist unser Ziel, um das Podium zu kämpfen.»

Sordo führte an: «Das wird eine sehr anspruchsvolle Rallye, da es sowohl für die Autos als auch für uns im Cockpit heiße Bedingungen geben wird. Auch die Schotterpisten sind sehr strapaziös für die Reifen, sodass es in Griechenland nicht nur um die Geschwindigkeit gehen wird. Natürlich wird jeder hart pushen, aber man muss in bestimmten Abschnitten clever sein und darf nicht über das Limit gehen. Es besteht auch die geringe Regenwahrscheinlichkeit, die die Etappen sehr rutschig und noch schwieriger zu bewältigen machen könnte. Cándido und ich haben es geschafft, bei unseren beiden vorherigen Veranstaltungen in dieser Saison ein Podium zu erreichen, also möchten wir diese Top-3-Form am nächsten Wochenende fortsetzen.»

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 203 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 131 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 4 Thierry Neuville (B), Hyundai 106 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 92 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 57 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34