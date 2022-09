Akropolis/Shakedown: Hyundai-Warnschuss an Toyota

Hyundai hat nach dem Start in eine starke zweite Saisonhälfte bei Shakedown zum zehnten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Griechenland einen Warnschuss an den in der WM führenden Rivalen Toyota abgefeuert.

Das im unterfränkischen Alzenau ansässige WM-Team des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai ist stark in die zweite Saisonhälfte der Rallye-Weltmeisterschaft gestartet. Nach dem zweiten Saisonsieg von Hyundai und Ott Tänak in Finnland folgte auf belgischem Asphalt von den beiden der dritte Triumph 2022.

Im Shakedown des griechischen Schotterklassikers Akropolis, der zehnten Saisonstation, feuerte Hyundai einen Warnschuss an den in der WM mit 88 Punkten Vorsprung klar führenden Titelverteidiger Toyota ab. In der inoffiziellen Zeitmessung markierte der dreifache Saisonsieger Tänak im Hyundai i20 N Rally1 auf der 3,62 km langen Schotterpiste mit 2:37,9 Minuten die schnellste Zeit, drei Zehntelsekunden vor dem Teamkollegen Thierry Neuville und neun Zehntelsekunden vor Craig Breen im besten Ford Puma Rally1.

Tänak meinte: «Die Straßen waren nicht so schlimm. Der Grip hat sich oft geändert. An manchen Stellen war es gut, woanders hatten wir weniger Grip. Morgen dürfte es sehr anspruchsvoll sein.»

Den besten Toyota GR Yaris Rally1 steuerte der Belgien-Dritte Esapekka Lappi auf Rang fünf (+ 1,4) vor seinem in der WM führenden Teamkollegen und Vorjahressieger Kalle Rovanperä (+ 1,7). «Wir werden sehen, was morgen ist. Um ehrlich zu sein, meine Leistung im Shakedown war schrecklich», merkte Rovanperä an.

Unzufrieden war auch der neunfache Rekordchampion Sébastien Loeb mit seinem Leistung bei seinem vierten Start im Ford Puma Rally1 auf der zehnten Position (+ 4,0). Er beklagte zudem Motoraussetzer. «Es ist jetzt ganz anders und sie sind alles neue Prüfungen für mich. Wir mussten bei der Erkundung hart arbeiten. Es ist eine schöne Rallye und die Prüfungen sind interessant. Wir müssen einen Rhythmus finden», erklärte der dreifache Griechenland-Sieger Loeb

Der griechische Schotterklassiker wird am Donnerstag, 08. September 2022, um 18:58 Uhr MESZ im Athener Olympia-Stadion gestartet. Es folgt dort die nur 1,96 km kurze Zuschauer-Prüfung, bevor der Tross ins 90 km entfernte Loutraki aufbricht. Am Freitag stehen nach dem Re-Start um 06:30 Uhr MESZ in Loutraki auf der 441 km langen ersten Etappe sechs Entscheidungen (= 108,31 km) bis zum Tagesziel ab 18:33 Uhr MESZ im zentralen Servicepark Lamia an. Der 450 km lange Samstag führt nach dem Re-Start um 06:15 Uhr MESZ in Lamia über sechs Prüfungen (= 147,98 km) und endet dort gegen 17:26 Uhr. Beim 208 km langen Finale am Sonntag werden nach dem Re-Start um 07:10 Uhr MESZ nur noch drei Entscheidungen (= 45,06 km) vor der Zielankunft ab 13:23 Uhr in Lamia absolviert. Die Rallye Akropolis führt über insgesamt 1.189 km und 16 Prüfungen (= 303,30 km).

Die Rallye Akropolis zehnter Lauf zur Weltmeisterschaft in Griechenland, steht am Freitag, 9. September, Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Samstag, 10. September 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 10 (= 23,37 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 13 (= 23,37 km)

Sonntag, 11. September 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 14 (= 16,90 km)

ab 12:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 16,90 km / Power Stage)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (3,62 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:37,9 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:38,2 3 Breen/Nagle (IRL), Ford 2:38,8 4 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:39,0 5 Lappi/Ferm (FIN), Toyota 2:39,3 6 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:39,6 7 Loubet/Landais (F), Ford 2:40,0 8 Evans/Martin (GB), Toyota 2:40,1 9 Greensmith/Andersson (GB/S), For 2:40,3 10 Loeb/Galmiche (F), Ford 2:41,9

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 198 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 104 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 103 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 94 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 81 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 42 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34