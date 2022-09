Akropolis: M-Sport Doppeldesaster, Hyundai-Duo vorne

Sébastien Loeb, am Freitag Leader der Rallye Akropolis, zehnter Lauf zur Weltmeisterschaft, scheidet mit einem Lichtmaschinendefekt aus, Minuten später folgt Reifenschaden für Pierre-Louis Loubet, Rovanperä trifft Baum.

Drama auf der neunten Prüfung: Sowohl der Führende der Akropolis als auch der Führende der Rallye-Weltmeisterschaft gerieten auf WP 9, der 17,42 km langen «Perivoli», in Schwierigkeiten, als Sébastien Loeb es im Ford Puma Rally1 nicht einmal bis zur Prüfung schaffte und Kalle Rovanperä mit seinem Toyota GR Yaris Rally1 gegen einen Baum prallte.

Loebs Rallye-Vorsprung wuchs am Samstagmorgen mit seiner zweitschnellsten Zeit von 1,7 Sekunden auf 19 Sekunden, während M-Sport-Teamkollege Pierre-Louis Loubet nach hinten fiel, überholt von Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1.

Da die Prüfung um 10:08 Uhr beginnen sollte, waren Loeb und Galmiche nirgendwo zu sehen, was Thierry Neuville an die Spitze der Rallye beförderte. Trotz tapferer Bemühungen, eine Reparatur durchzustehen, ging Loeb einfach die Zeit ausging, um es pünktlich zur WP9 zu schaffen. Ein enttäuschter Loeb meldete, um zu erklären, dass er keine Zeit mehr hatte, um den Fehler zu beheben.

«Jetzt habe ich es gerade noch geschafft, die Lichtmaschine zu öffnen, um sie zu bewegen. Ich sollte in der Lage sein, es den Riemen anzuziehen und zu versuchen, die Spannung zu bekommen, aber ich komme nicht bei. Es ist sehr schwierig. Ich kann es reparieren, aber es braucht Zeit.»

In dem Moment hätte der am Freitag sensationell starke Pierre-Louis Loubet für M-Sport Ford die Kohle aus dem Feuer holen können, doch auch er geriet wenige Minuten selbst in Schwierigkeiten. Zwei erste WRC-Bestzeiten seiner Karriere hatten Loubet am Freitag mitten in den Führungskampf gebracht, aber ein Reifenschaden vorne links warf ihn über eine Minute und auf den siebten Platz zurück.

In der Zwischenzeit zeigten Onboard-Livekameras den Tabellenführer und Vorjahressieger Kalle Rovanperä, der im Toyota GR Yaris Rally1 durch die Prüfung kränkelte, wobei das Heck des Autos herumzuckte und ruckelte, was darauf hindeutete, dass die Hinterradaufhängung beschädigt war.

Bilder an Bord von Elfyn Evans’ Toyota zeigten, dass Rovanperäs GR Yaris Rally1 die gesamte Heckklappe fehlte und dass die linke Heckklappe tatsächlich aus der Verankerung gerissen war. Action-Wiederholungen präsentierten dann die ganze Geschichte. Rovanperä war auf einer engen Rechtskurve weit weggedriftet und mit dem Heck seines Toyota gegen einen Baum gefahren, was den Schaden verursachte, der zu seinem Zeitverlust von sieben Minuten führte. Damit kann Rovanperä, der 72 Punkte vor Tänak führt, den vorzeitigen Gewinn seiner ersten Weltmeisterschaft vergessen.

Pierre-Louis Loubet wäre übriggeblieben, um die Scherben für M-Sport aufzusammeln und mit Hyundai um die Podiumsplätze zu kämpfen, aber er geriet ebenfalls in Schwierigkeiten. Aus einer Doppelführung am Freitag wurde am Samstagmorgen doppeltes Pech für M-Sport Ford.

Neuville gewann die Prüfung mit starken 8,2 Sekunden Vorsprung auf seinen Hyundai-Teamkollegen Ott Tänak, und das Paar liegt nun auf den ersten und zweiten Plätzen in der Gesamtwertung – was Hyundai eine Doppelführung beschert,

Neuvilles Vorsprung beträgt 18,6 Sekunden, Esapekka Lappi liegt 3,9 Sekunden hinter Tänak auf dem dritten Platz.

Die Rallye Akropolis auf Red Bull TV:

Die Rallye Akropolis zehnter Lauf zur Weltmeisterschaft in Griechenland, steht am Freitag, 9. September, Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Die Rallye Akropolis auf Servus TV:

Samstag, 10. September 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 10 (= 23,37 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 13 (= 23,37 km)

Sonntag, 11. September 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 14 (= 16,90 km)

ab 12:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 16,90 km / Power Stage)