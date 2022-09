Akropolis: Altmeister Loeb kann’s noch und führt

Die erste Etappe der legendären Rallye Akropolis, zehnter Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC) in Griechenland, endet mit einer 3L-Führung: Sebastien Loeb vor der Überraschung Pierre-Louis Loubet und Esapekka Lappi.

Nach dem Auftaktsieg von M-Sport Ford mit dem neunten «Monte»-Triumph von Sébastien Loeb bei der Jungfernfahrt im Puma Rally1 musste die Mannschaft aus dem englischen Cumbria danach mehr oder weniger Prügel einstecken, bis zum Freitag bei der «Rallye der Götter», so die Bezeichnung des Veranstalters für die Rallye Akropolis. Am frühen Freitagabend konnte das Team von Malcolm Wilson in Lamia eine Doppelführung feiern.

Der «Oldie» Loeb, inzwischen 48 Jahre alt, sicherte sich bei seinem vierten Start in Ford Puma Rally1 die Führung nach sieben Prüfungen, aber nur 1,7 Sekunden vor der Hellas-Überraschung und Teampartner Pierre-Louis Loubet, der zuvor erstmals in der WRC sogar geführt hatte. Lappi folgte im Toyota GR Yaris Rally1 mit einem Rückstand auf dem dritten Platz.

Der 80-fache Rekord-Gesamtsieger Loeb sagte: «Ich habe mich entschieden, am Ende hart zu pushen, weil ich zuvor viel Zeit verloren hatte und ich mich nicht sicher fühlte. Auch der Stein, den ich getroffen habe und der das Auto etwas steigen ließ, war für mich kein Problem.»

Starker Loubet

Der Semi-Werkspilot Loubet, 25-jähriger Sohn des korsischen WM-Piloten Yves Loubet, strahlte über sein bislang WM-Ergebnis: «Wir können zufrieden sein mit dem, was wir gemacht haben. Wir hatten am Anfang der Etappe ein Problem mit den Bremsen und am Ende etwas mit der Servolenkung. Ich wollte kein Risiko eingehen und habe das Auto einfach nach Hause gebracht. Es ist unglaublich. Es ist wie ein Traum, mit Loeb zu kämpfen.»

Der Finnland- und Belgien-Dritter Esapekka Lappi, und nun auch am Freitag in Griechenland auf dem dritten Tagesplatz, meinte: «Es lief gut für mich. Ich bin mit unserem Tag sehr zufrieden. Das Fahren hier hat Spaß gemacht.»

Thierry Neuville kann im besten Hyundai i20 Rally1 auf einen guten Tag in Griechenland zurückblicken. Es war sein erster kompletter Tag bei der Rallye Akropolis. «Es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, den Tag zu Ende zu bringen, und morgen sollte die Straßenlage etwas besser sein. Das Auto hat ganz gut funktioniert und wir hatten den ganzen Tag über eine wirklich saubere Fahrt», meinte der WM-Vierte Neuville, der mit einem Rückstand von 16,0 Sekunden auf dem vierten Platz rangierte und das Hyundai-Trio mit Dani Sordo (+ 22,2) und Ott Tänak (+ 31,1) anführte.

Der souveräne Tabellenführer und Vorjahressieger Kalle Rovanperä, der gemäß seiner WM-Situation mit seinem Toyota GR Yaris Rally1 als erstes Fahrzeug auf die rauen Schotterpisten musste, verlor auch wegen fehlenden Grips viel Zeit, 1:07,8 Minuten auf Loeb und musste sich hinter dem Ford Puma-Piloten Gus Greensmith (+ 33,9) und seinem Teamkollegen Elfyn Evans (+ 34,5) auf der neunten Position einordnen. «Ich hoffe, wir können morgen etwas mehr tun, wenn wir eine bessere Startposition haben», meinte der fünffache Saisonsieger Rovanperä.

In der WRC2 kann der dreifache Saisonsieger Andreas Mikkelsen für eine erfolgreiche Titelverteidiger nur noch auf ein Wunder hoffen. Das technische Pech am Skoda Fabia, das zum Verzicht der Auftaktprüfung führte, warf ihn auf den 12. WRC2-Rang (+ 9:47,2) zurück. Es führt sein Skoda-Kollege und Titelrivale Emil Lindholm 30,5 Sekunden vor Nikolay Gryazin (Skoda) und 36,1 Sekunden vor Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally2).

Der deutsche Ex-Europameister und dreifache Landeschampion Armin Kremer, der zusammen mit Dakar-Sieger Timo Gottschalk im Skoda Fabia Rallye um den Titel im WRC2 Masters kämpft, verbesserte sich auf den 22. Gesamtrang (+ 6:15,4).

Die Rallye Akropolis auf Red Bull TV:

Die Rallye Akropolis zehnter Lauf zur Weltmeisterschaft in Griechenland, steht am Freitag, 9. September, Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Die Rallye Akropolis auf Servus TV:

Samstag, 10. September 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 10 (= 23,37 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 13 (= 23,37 km)

Sonntag, 11. September 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 14 (= 16,90 km)

ab 12:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 16,90 km / Power Stage)