Lappi: «Ich habe für einen Platz 2023 genug getan»

Der Finne Esapekka Lappi ist der Meinung, dass er in dieser Saison genug getan hat, was eine Vertragsverlängerung rechtfertigt, um einen GR Yaris Rally1 2023 im Toyota Gazoo Racing Team zu fahren.

Der Finne teilt sich in dieser Saison einen Platz mit dem achtfachen Weltmeister Sébastien Ogier, eine Vereinbarung, die laut Gerüchten auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll. Ogier hat bereits von seinem Wunsch gesprochen, bei der Rallye Monte-Carlo zum Saisonauftakt 2023 mit Toyota zu starten. Lappi hat sieben Läufe der diesjährigen Serie bestritten und war auf dem Weg zu einem vierten Podium in diesem Jahr, bevor sein Yaris beim letzten Mal bei der Akropolis Rallye in Griechenland durch ein Problem mit der Benzinzufuhr gestoppt wurde.

Trotz seines Ausfalls am Samstag konnte er einen Punkt auf der Wolf Power Stage zu holen. Er bleibt optimistisch, was seine Chancen angeht, in der nächsten Saison wieder im Auto zu sitzen.

Er sagte: «Ich glaube, ich habe bei den letzten Rallyes alles getan, um diesen Platz zu behalten. Wir wurden eingestellt, um dem Team einige Punkte zu bringen, und das habe ich getan, also denke ich, wenn Sie es so betrachten, denke ich, dass wir weitermachen können.»

So sehr Lappi eine Rückkehr zu einem Vollzeitjob lieben würde, er weiß, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt.