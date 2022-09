Akropolis: Ein Wochenende zum Vergessen für Toyota

Toyota hat ein sehr herausforderndes Wochenende bei der Akropolis Rallye ohne die gewünschten Gesamtergebnisse, aber mit einigen wichtigen Punkten beendet, um seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft zu behaupten.

Bei ihrer zweiten Ausgabe seit ihrer Rückkehr in den Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft wurde die Akropolis ihrem Ruf mit rutschigen und felsigen Straßen und hohen Temperaturen gerecht, die eine beträchtliche Herausforderung darstellten. Über einen Großteil des Wochenendes kämpfte das Toyota-Team um einen Podiumsplatz, aber diese Hoffnungen endeten früh am letzten Morgen, als Elfyn Evans nach einem motorbedingten Problem auf dem Straßenabschnitt zur 14. Prüfung auf dem vierten Platz aufgeben musste.

Damit verlagerte sich der Fokus des Teams auf die Power Stage am Ende der Rallye. Hier schaffte Kalle Rovanperä die zweitschnellste Zeit und holte sich vier Bonuspunkte. Der Tabellenführer erlebte ein schwieriges Wochenende, nachdem er am Freitag die losen Schotterpisten gefegt hatte, bevor er am Samstagmorgen rund 15 Minuten verlor, nachdem er sein Auto beschädigt hatte. Seine Power-Stage-Leistung sorgt jedoch dafür, dass er die Fahrerwertung drei Läufe vor Schluss immer noch mit 53 Punkten anführt.

Esapekka Lappi fuhr am Samstag auf dem zweiten Platz, bevor er durch ein technisches Problem verlangsamt und zum Stopp gezwungen wurde. Beim Neustart am Sonntag fuhr er auf der Power Stage die fünftbeste Zeit. Mit den Punkten, die Rovanperä und Lappi für das Erreichen des Ziels gesammelt haben, kombiniert mit denen, die sie auf der Power Stage gesammelt haben, bleibt das Team mit 63 Punkten an der Spitze der Herstellerwertung.

Takamoto Katsuta war der bestplatzierte GR Yaris Rally1-Fahrer und beendete sein Acropolis-Rallye-Debüt auf dem sechsten Gesamtrang, um seinen ununterbrochenen Scoring-Lauf im Jahr 2022 mit dem TGR WRT Next Generation fortzusetzen.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Es war ein sehr schwieriges Wochenende für uns und unsere Gesamtergebnisse im Ziel sind nicht gut. Zu diesen Ergebnissen hat eine Kombination vieler Faktoren beigetragen, und wir müssen von diesem Wochenende lernen, warum etwas schief gelaufen ist, und wir müssen uns für die Zukunft verbessern. Elfyns Ausfall heute Morgen war ein besonders enttäuschender Start in den letzten Tag und wir untersuchen bereits, was passiert ist. Das Gute ist, dass wir Kalle und Esapekka beide mit einigen wirklich hilfreichen Punkten für die Herstellermeisterschaft plus fünf weitere von der Power Stage ins Ziel gebracht haben, und vor allem Kalle hat dort eine wirklich gute Fahrt hingelegt und vier Punkte für seine eigene Meisterschaft geholt. Wir haben immer noch einen guten Vorsprung und müssen jetzt positiv auf die Rallye Neuseeland blicken.“

WM-Leader Kalle Rovanperä: «Es war ein langes und hartes Wochenende, schwieriger als wir erwartet hatten und nicht das, was wir wollten. Immerhin konnten wir heute in der Power Stage ein paar Punkte holen. Das Gefühl war heute Morgen wieder schwierig, als wir in der Nähe der Spitze der Reihenfolge fuhren, und wir mussten das Auto auch nach Hause bringen, um die Herstellerpunkte zu sichern, aber wir haben versucht, unser Bestes in der Power Stage zu geben. Es war nicht einfach, ich musste überall pushen, auch in den rauen Passsagen, aber wir haben es geschafft, einige gute Punkte zu holen, sodass die Situation für die Meisterschaft nicht so schlecht ist. Jetzt müssen wir uns auf den nächsten konzentrieren und viel stärker zurückkommen.«

WM-Vierter Elfyn Evans: «Wir sind heute Morgen nach einem harten Wochenende in einer guten Position gestartet, wieder im Kampf um das Podium und haben uns auf diesen Kampf gefreut. Leider hatten wir auf dem Straßenabschnitt ein Problem mit dem Motor, das sich entwickelte, als wir uns der Prüfung näherten, und ohne eine einfache Lösung mussten wir das Auto abstellen. Es ist natürlich ein enttäuschendes Ende eines Wochenendes, an dem wir insgesamt zu kämpfen hatten, insbesondere bei den lockereren Bedingungen zu Beginn der Rallye, also haben wir dort Bereiche, an denen wir arbeiten können. Wir haben es geschafft, am Wochenende Fortschritte zu machen, was positiv war, und jetzt freuen wir uns auf eine neue Herausforderung in Neuseeland.“

Esapekka Lappi: «Heute fuhren wir mehr oder weniger durch, weil wir sicherstellen mussten, dass wir ins Ziel kommen, um einige Punkte für das Team nach Hause zu bringen, aber wir haben es auch geschafft, einen zusätzlichen Punkt von der Power Stage zu holen. Es war ein sehr herausforderndes Wochenende für das Team. Von meiner Seite denke ich, dass wir ganz gut zurechtkamen, bis wir gestern aufhören mussten, die Geschwindigkeit und Leistung waren nicht allzu schlecht, aber als Team müssen wir weiterarbeiten, aus den Problemen lernen und vorankommen.»

Endstand nach 16 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:34:52,0 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 15,0 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 1:49,7 4 Loubet/Landais (F), Ford + 3:42,2 5 Breen/Nagle (IRL), Ford + 4:09,0 6 Katsuta/Johnson (J/IRL), Toyota + 6:21,1 7 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 7:46,6 8 Gryazin/Aleksandrov (LV), Skoda + 8:22,7 9 Tsouloftas/Wittock (GB/GB), VW + 10:53,8 10 Brynildsen/Eilersten (N), Skoda + 10:56,7

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 207 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 154 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 131 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 100 6 Craig Breen (GB), Ford 77 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 49 9 Gus Greensmith (GB), Ford 36 10 Sébastien Loeb (F), Ford 35