Neuseeland: Hyundai Motorsport hoff auf nächsten Coup

Hyundai Motorsport fährt mit dem Schwung eines dritten Sieges in Folge und einem 1-2-3-Ergebnis bei der griechischen Rallye Akropolis zur Rallye Neuseeland, der elften Station der Weltmeisterschaft (WRC) 2022.

Da die Veranstaltung seit 2012 nicht mehr im WRC-Kalender steht, wird es das erste Mal sein, dass das Team auf den Schotterstraßen der ozeanischen Nation antritt. Die Herausforderung im Hyundai i20 N Rally1 werden Ott Tänak/Martin Järveoja, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Oliver Solberg/Elliott Edmondson annehmen.

Hyundai Motorsport reist am kommenden Wochenende zu neuen Ufern, um an seiner allerersten Rallye Neuseeland teilzunehmen, dem elften Lauf der Saison 2022 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). Das Team zeigt sich derzeit in einer starken Form, nachdem es bei der vorherigen Veranstaltung, der Akropolis Rallye, zum ersten Mal ein 1-2-3-Ergebnis erzielt hatte.

Der Sieg war nicht nur der Anspruch auf alle drei Podiumsplätze in Griechenland, sondern auch der dritte Aufstieg des Teams aus Alzenau in Folge auf die oberste Stufe und der erste des Jahres für Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe. Die Belgier wollen gemeinsam mit ihren Teamkollegen erneut auf Schotter um den Sieg mitfahren.

Die Rallye Neuseeland kehrt 2022 nach zehnjähriger Abwesenheit von der Serie in den WRC-Kalender zurück. Da die vorherige Ausgabe zwei Jahre vor der ersten WRC-Saison von Hyundai Motorsport stattfand, ist es eine brandneue Rallye für das Team aus dem unterfränkischen Alzenau. Innerhalb der Fahreraufstellung gibt es einige Erfahrungen mit der Veranstaltung, da sowohl Neuville als auch Tänak an der Ausgabe 2012 teilgenommen haben.

Die Rallye ist ein weiterer zermürbender Test auf Schotter für den Hyundai i20 N Rally1 mit Hybridantrieb und seine Crews. Besonders schwierig wird es für diejenigen, die früher in der Startreihenfolge stehen, da die lose Oberfläche mit jedem Durchgang glatter wird, während die Autos eine immer sauberere Linie passieren. Die Teilnehmer müssen auch darauf achten, mechanische Probleme am Freitag zu vermeiden, der über 150 Bestzeitkilometer führt, aber keinen echten Mittagsservice bietet.

Zuverlässigkeit, der neue Trumpf von Hyundai

Zuverlässigkeit war bei den jüngsten Veranstaltungen eine Stärke von Hyundai Motorsport und war der Schlüssel zum wegweisenden Ergebnis des Teams in Griechenland. Die Sieger und Zweitplatzierten der Acropolis Rally, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Ott Tänak/Martin Järveoja, werden auf den Straßen von Auckland von Oliver Solberg und Elliott Edmondson begleitet.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Obwohl wir noch nie zuvor bei der Rallye Neuseeland angetreten sind, reisen wir nach unserem allerersten 1-2-3-Finish in der WRC mit großem Selbstvertrauen und Überzeugung zu der Veranstaltung. Das Ergebnis demonstrierte die Fähigkeiten unseres Hyundai i20 N Rally1 und war eine verdiente Belohnung für die harte Arbeit und Hingabe, die das gesamte Team in dieser Saison gezeigt hat. Die Rallye Neuseeland ist ein weiterer Schotter-Event, ein Untergrund, auf dem wir dieses Jahr drei unserer vier Siege eingefahren haben. Obwohl es schwierig sein wird, da das Wettbewerbsniveau sehr hoch ist, wird die Veranstaltung für alle gleiche Wettbewerbsbedingungen bieten und die Zuverlässigkeit der Autos wird der Schlüssel sein. Wir hoffen, dass wir unsere starke Form fortsetzen und um den Sieg kämpfen können.»

Der WM-Zweite Tänak merkte an: «Ich habe vor zehn Jahren an der Rallye Neuseeland teilgenommen und habe gute Erinnerungen an die Veranstaltung, daher freue ich mich darauf, zurückzukehren. Ich habe mir Videos angesehen, um mich aufzufrischen, und die Straßen sehen fantastisch aus. Sie haben sehr lockeren Untergrund und scheinen für den Rallyesport gemacht zu sein. Da es sich in einer entlegenen Ecke der Welt befindet, konnten wir es nicht auf ähnlichen Straßen testen, was bedeutet, dass es schwierig sein wird, das richtige Setup zu finden. Wir müssen einfach unser Bestes geben, um aus dem Shakedown zu lernen und uns im Laufe der Zeit anzupassen. Hoffentlich können wir 100 % aus dem Auto herausholen und ein starkes Ergebnis einfahren.»

Neuville, 2012 Fünfter in Neuseeland, erklärte: «Die Rallye Neuseeland war eine Veranstaltung, von der ich immer geträumt habe, als ich als Kind aufgewachsen bin und Typen wie Colin McRae und Carlos Sainz im Fernsehen gesehen habe. Für mich sah es immer nach der Rallye mit der schönsten Kulisse in der WRC aus. Ich hatte das Glück, 2012 dort anzutreten, und es war eine unglaubliche Veranstaltung mit sehr interessanten und unterhaltsamen Prüfungen. Die Straßen sind beim ersten Durchgang sehr locker, aber bei der zweiten Passage griffig, wo man ein sehr präzises und stabiles Auto haben muss. Es ist schwer, sich auf ein solches Ereignis vorzubereiten, aber wir werden unser Bestes geben, um gut abzuschneiden.»

Neuseeland-Neuling Solberg, am Freitag 21 Jahre alt geworden, meinte: «Ich fahre zum ersten Mal zur Rallye Neuseeland, also freue ich mich sehr auf dieses neue Abenteuer. Die Straßen sehen fantastisch aus und die ganze Veranstaltung scheint sehr schön zu sein. Natürlich wissen wir nicht, was uns auf den Strecken erwartet, aber hoffentlich kommen wir schnell auf Touren und finden eine gute Balance und einen guten Rhythmus. Die Saison war für uns bisher eine Achterbahnfahrt, aber unsere letzte Rallye war gut und wir wurden Vierte in Belgien. Unser Ziel für diese Veranstaltung ist es, weiter zu lernen, weiter zu pushen und hoffentlich ein gutes Ergebnis für das Team zu erzielen.»

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 207 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 154 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 131 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 100 6 Craig Breen (GB), Ford 77 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 49 9 Gus Greensmith (GB), Ford 36 10 Sébastien Loeb (F), Ford 35