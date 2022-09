Evans nach 5 Sekunden-Strafe für Tänak neuer Leader

Nach der letzten Prüfung des elften Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft in Neuseeland war Ott Tänak mit zwei Zehntelsekunden vor Elfyn Evans noch der Leader, eine 5-Sekunden-Strafe verbannte ihn hinter Evans.

Es war auf der anderen Seite der Erdkugel in Neuseeland schon später Abend, als die Offiziellen für eine Änderung an der Spitze sorgten. Sie brummten dem Führenden Ott Tänak und seinem auf P6 liegenden Hyundai-Teamkollegen Thierry Neuville eine 5-Sekunden-Strafe auf. Diese tritt aber erst vor der ersten Prüfung der zweiten Etappe am Samstagmorgen (in Neuseeland) in Kraft, was den Toyota-Piloten Elfyn Evans auf jeden Fall bis zum Start der achten Entscheidung um 4,8 Sekunden vor dem dreifachen Saisonsieger und Tabellenzweiten Tänak zum neuen Spitzenreiter macht. Der Griechenland-Sieger Neuville behält seinen sechsten Rang, nun 50,4 Sekunden hinter Evans.

Das Hyundai-Paar wurde am späten Freitagabend Ortszeit bei einer Anhörung durch einen Steward des gleichen Vergehens für schuldig befunden. Während der Super Spezial Stage 1 Pukekawa Auckland Domain war die Energie, die während der Hybrid-Boosts bei beiden Autos freigesetzt wurde, höher als der für diese Phase zulässige Höchstwert (241,03 kJ und 242,04 kJ gegenüber 240 kJ).

Vertreten bei der Anhörung durch den amtierenden Teamchef Julien Moncet und Teammanager Pablo Marcos, akzeptierte Marcos die gemessenen Werte und gab zu, dass einer ihrer Ingenieure einen Fehler gemacht hatte, da er nicht wusste, dass der ursprüngliche Maximalwert des Hybrid-Boosts für SSS1 gewesen war, geändert in Bulletin Nr. 2, das am 21. September 2022 veröffentlicht wurde.

Er entschuldigte sich für diesen Fehler, der auf menschliches Versagen zurückzuführen war. Die Sportkommissare waren der Ansicht, dass der Leistungsvorteil, obwohl Tänak zweimal und Neuville einmal begangen wurde, immer noch unbedeutend war. Der Maximalwert wurde aber dennoch überschritten. Sie entschieden sich daher, die oben genannte Strafe zu verhängen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es in der Verantwortung des Teilnehmers liegt, die Einhaltung der Vorschriften des Fahrzeugs jederzeit sicherzustellen.