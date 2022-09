Verlässt Ott Tänak nächste Saison Hyundai?

Kaum ist Ott Tänak in der zweiten Saisonhälfte nach drei Saisonsiegen und einem weiten Platz zu seiner alten Form von 2019 zurückgekehrt, ist er wieder das Objekt von Spekulationen, die ihn Hyundai verlassen sehen.

Dass es beim zehnten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Griechenland trotz eines kompletten Podiums für Hyundai keine Teamorder zu Gunsten des aktuellen Tabellenzweiten Ott Tänak mit der Möglichkeit auf den vierten Saisonsieg und zur Verbesserung seiner Meisterschaftschance gab und der Teamkollege Thierry Neuville berechtigt gewinnen durfte, hat Tänak gewaltig gewurmt, was er auch verbal zum Ausdruck brachte. Diese Kritik des Champions von 2019 an seinem Hyundai-Team machte nun die Insider hellhörig. Sie sehen schon den Abschied von Tänak bei Hyundai.

Tänak antworte DirtFish auf die Frage, ob er in der nächsten Saison für Hyundai Motorsport fahren würde, obwohl er einen Vertrag mit dem Team hat, mit «warten und sehen». Damit hat er natürlich die Spekulationstüren weit geöffnet.

Der Este wurde auch schon sofort mit M-Sport in Verbindung gebracht, dem Team, für das er bis 2017 unterwegs war, bevor er dann zu Toyota wechselte. M-Sport-Geschäftsführer Malcolm Wilson spricht regelmäßig mit Tänak. Das Paar ist eng befreundet. Tänak verbrachte den größten Teil der Karriere bei M-Sport. Doch so ganz nahmen diese Spekulationen nicht das rasante Tempo auf, dafür kam nun Toyota stärker ins Spiel, das Team, mit dem er 2019 Weltmeister wurde, danach aber Richtung Hyundai verließ.

Toyota ist aber derzeit gut aufgestellt, ist kurz vor dem Titelgewinn, sieht also keinen Anlass für eine personelle Veränderung, aber … nichts ist unmöglich, Toyota? Tänak soll Toyota am Firmensitz in Jyväskylä schon besucht haben. Ein Zeichen?

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala antwortet: «Es gibt keinen Kontakt. Wir wissen wie schnell Ott ist. Er war zwei Jahre bei uns. Wir kennen also seine Stärken. Aber sagen wir mal so: Wir haben eine sehr gute Fahreraufstellung, da stelle ich mir die Frage, wenn wir beide Meisterschaften gewinnen, müssen wir dann etwas ändern?»

Da kann man schnell über das Desaster in Griechenland hinwegsehen, wo keiner der drei offiziellen Piloten aus verschiedenen Gründen unter die Top 10 kam. Neuseeland wartet zur Reparatur…