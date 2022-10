Besonderes Geschenk für Champion Rovanperä

Im Rahmen des berühmten Oldie-Klassikers Rallylegend in San Marino erhielt der frischgebackene Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä ein ganz besonderes Geschenk.

Zwei Wochen nach seinem in Neuseeland erworbenen Weltmeistertitel erhielt Kalle Rovanperä bei seiner Ankunft bei RallyLegend ein nettes Geschenk. An Freitag überreichten ihm Mitglieder der Familie von Colin McRae wie die Tochter Hollie in der Republik San Marino ein altes Paar Schuhe, das der Schotte im Jahr seines einzigen Weltmeistertitels 1995 getragen hatte. Der in einem Hubschrauber am 15. September 2007 tödlich verunglückte Colin McRae war damals als jüngster Titelgewinner 27 Jahre alt, Kalle Rovanperä wurde am 1. Oktober 22 Jahre jung.

«Ein großes Dankeschön an die Familie McRae für dieses ganz besondere Geschenk. Ich fühle mich wirklich geehrt, diese Schuhe zu erhalten, die Colin 1995 benutzte, als er seinen WRC-Meistertitel gewann! Vom jüngsten Champion damals zum nächsten! Ohne Zweifel super», kommentierte der Toyota-Fahrer die Geschenküberagbe.