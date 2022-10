Neuville: «Zukunft von Tänak nicht ganz geklärt»

Thierry Neuville glaubt, dass sein Teamkollege Ott Tänak auch im nächsten Jahr für Hyundai fahren wird, er glaubt aber dennoch, dass die Zukunft von Tänak von der Entscheidung für die neue Teamführung abhängig ist.

Seit der berüchtigten Teamorder-Saga bei der Akropolis Rallye Griechenland bleibt eine große Frage offen: Wird Ott Tänak nächstes Jahr bei Hyundai in der Rallye-Weltmeisterschaft bleiben?

Die Moral im Hyundai-Lager war in diesem Jahr nicht gerade auf dem optimalen Niveau, weil sowohl Tänak als auch Neuville das Management des Teams während der gesamten Saison an verschiedenen Stellen kritisierten.

Und in diesem Fall ging der Este sogar so weit zu sagen, dass der derzeitige stellvertretende Teamchef Julien Moncet die Rolle des Teamchefs nicht in Vollzeit übernehmen sollte. Diese Kommentare lösten natürlich weitere Fragen zu Tänaks Zukunft bei Hyundai aus, und im Vorfeld von Neuseeland deutete er auch an, dass er möglicherweise nächstes Jahr überhaupt nicht an der Meisterschaft teilnehmen wird.

Aber Neuville ist sich nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Er sieht noch Chancen, dass sein Teamkollege bei Hyundai bleibt, es kommt nur darauf an, wer das Team führt.

«Zuallererst denke ich nicht, dass Ott so schnell zurücktritt», sagte Neuville zu DirtFish als Antwort auf die Frage, ob Tänak ein Jahr Auszeit nimmt.

Wer könnte Tänak also davon abhalten, Hyundai zu verlassen? Neuville hat darauf keine Antwort, obwohl er die Eigenschaften kennt, die der Einzelne besitzen muss.

«Ich weiß nicht. Wer soll das Team leiten? Die Person, die Menschen, die in der Lage sind, das zu tun, was wir im Moment brauchen. Was wir also brauchen, ist, die Menschen dazu zu bringen, zusammenzuarbeiten und an derselben Seite des Seils zu ziehen.»