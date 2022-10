Quo vadis, Ott Tänak, im nächsten Jahr? 28.10.2022 - 12:53 Von Toni Hoffmann

© Tänak Jannika und Ott Tänak

Ott Tänak hat, was er in Griechenland angedeutet hatte, wahrgemacht und bei Hyundai (aus persönlichen Gründen?) gekündigt, aber was macht der Weltmeister von 2019 und der dreifache Saisonsieger 2023?