Thierry Neuville wird Ott Tänak vermissen

Thierry Neuville wird sich bei Hyundai von zwei seiner bisherigen Teamkollegen verabschieden und sich auf neue einstellen müssen, Oliver Solberg musste gehen und Ott Tänak kündigte.

Thierry Neuville war in der Pressekonferenz der Rallye Spanien voller Bewunderung für seinen Hyundai-Kollegen Ott Tänak. Der Belgier war beim vorletzten Lauf der Weltmeisterschaft gerade Zweiter in der Gesamtwertung geworden, während Tänak, der Mühe hatte, sich an Bord seines i20 N wohl zu fühlen, nicht höher als Platz vier klettern konnte.

Ein paar Wochen zuvor hatte Hyundai angekündigt, den Vertrag von Oliver Solberg, der sich dieses Jahr einen i20 mit dem Teilzeitfahrer Dani Sordo geteilt hat, für 2023 nicht zu verlängern. Das hinterließ Fragezeichen, die bis heute bestehen, wer wird in der nächsten Saison das dritte Auto des Teams fahren.

Womit Neuville jedoch anscheinend nicht gerechnet hatte, war, dass sein estnischer Teamkollege Tänak aus dem Hyundai-Nest fliehen würde. Aber genau das passierte, wenige Stunden nach der Pressekonferenz. Dieser Weggang kam nach den kritischen Aussagen des dreifachen Saisonsiegers Tänak nicht ganz unerwartet. Tänak erklärte seinen vorzeitigen Abgang, der zum Ende dieser Saison in Kraft tritt, als persönliche Entscheidung (wirklich?). Er stand fünf Mal in drei Saisons für den koreanischen Herstellerkader ganz oben auf dem Podium und hat derzeit noch nicht verraten, was seine nächsten Schritte sein werden.

Neuville hat sich seit der Ankündigung bedeckt gehalten, aber soweit bekannt ist, hätte der 34-Jährige es vorgezogen, Tänak auf seiner Seite zu halten.

«Die Frage wurde ein paar Mal gestellt», sagte Neuville, als er nach einem Ersatz für Solberg gefragt wurde und bevor er von Tänaks Abgang erfuhr. «Die Entscheidung wurde leider getroffen, aber das (Solberg) ist jetzt eine Entscheidung von Hyundai. Es gibt viele erfahrene und schnelle Fahrer – Andreas Mikkelsen, Elfyn Evans, obwohl ich denke, dass Elfyn nicht verfügbar ist. Es ist nicht meine Aufgabe, die Entscheidung für die Fahrer zu treffen. Was ich gerne hätte, ist Ott als meinen Teamkollegen zu haben, weil er der stärkste Teamkollege ist, den ich je hatte. Das ist für mich eine zusätzliche Herausforderung, aber auch eine Motivation für mich.»

Sicher ist, dass Hyundai in Bezug auf sein Line-up für 2023 sicherlich noch viele Optionen hat. Die Aussicht, einen der Stars von Toyota Gazoo Racing zu klauen, ist höchstwahrscheinlich ausgeschlossen, da der Teamchef des Teams, Jari-Matti Latvala, sagte: «Wenn man alle Meisterschaften gewinnt, gibt es einen Grund, etwas zu ändern?»

Aber man muss nicht lange suchen, um zu erkennen, dass es viele andere Fahrer gibt, die in der Lage sind, auf höchstem Niveau des Sports mitzumischen.

Andreas Mikkelsen, amtierender WRC2-Champion und ehemaliger Hyundai-Werkspilot, hat keinen Hehl aus seinen Hoffnungen gemacht, in ein Rally1-Auto einzusteigen. Teemu Suninen fährt derzeit für das Support-Kategorie-Team von Hyundai und verfügt ebenfalls über erstklassige Erfahrung.

Und was ist mit Kris Meeke? Ein fünfmaliger WRC-Rallye-Sieger mit einem hervorragenden Ruf für die Entwicklung von Autos. Oder Hayden Paddon – das wohl größte Rallye-Talent, das die südliche Hemisphäre je hervorgebracht hat?

Ist das die Lösung für Hyundai? Andreas Mikkelsen wird Stammfahrer und Kris Meeke teil sich den dritten i20 mit Dani Sordo.