Latvala: «Rallye-WM soll auf Wasserstoff warten»

Toyota GR Yaris mit Wasserstolffantrieb in Belgien

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala glaubt, dass die Rallye-Weltmeisterschaft erwägen sollte, den aktuellen Regelsatz zu verlängern, damit Wasserstoff ein realistischerer Nachfolger der Rally1-Autos werden kann.

Nach der bestehenden Formel läuft das hybride Rally1-Regelwerk bis zum Ende der Saison 2024, danach hofft man, dass weitere Hersteller versuchen werden, sich der Spitzenklasse anzuschließen. Latvala hat bereits seinen Widerstand zum Ausdruck gebracht, wenn man möglicherweise in Zukunft vollelektrische Technologien einführt, und meint, Wasserstoff wäre «eine schöne Lösung».

«Ich denke, es wäre vernünftig, mit diesen Autos weiterzumachen», sagte Latvala vor dem vorletzten Saisonlauf in Spanien. «Im Moment wird noch darüber diskutiert, aber natürlich gibt es Optionen. Wir haben in Belgien bei der Rallye Ypern gesehen, dass Toyota dieses Wasserstoffauto hat. Ich denke, Wasserstoff wäre eine schöne Lösung im Rallyesport, weil er einen Verbrennungsmotor und Sound hat. Im Rallyesport brauchen wir definitiv Sound. Wir kommen mit Elektrik nicht zurecht, vollelektrisch ist in der Rallye-Welt keine Option.»

Ein entscheidender Knackpunkt bei der Einbindung neuer Hersteller in die WRC liegt im Zeitplan für die Homologation der neuen Fahrzeuggeneration. Da seitens der FIA noch spezifische Details darüber fehlen, wie diese Autos aussehen werden, schlägt Latvala vor, den aktuellen Regelsatz bis mindestens Ende 2025 zu verlängern, um in der Zwischenzeit ein gewisses Maß an Stabilität zu gewährleisten.

«Es gibt die Gespräche mit der FIA, sie dauern noch an, aber ja, wir müssen den endgültigen Plan ziemlich bald bekommen, weil man anderthalb Jahre lang testen muss», sagte Latvala. «Wir wollen auch mehr Autohersteller haben, und ich weiß, dass nicht viele kommen werden, wenn es kein klares Ziel gibt, wohin wir gehen, also brauchen wir das sicher bald von der FIA.»

Latvalas Forderung nach der Einführung von Wasserstoffantrieb für die WRC ist vielleicht nicht überraschend, da Toyota mit seinem Yaris GR H2 einer der größten Befürworter von Wasserstoffautos auf der Straße und im Rallyesport ist.

«Wasserstoff vielleicht 2025 in der Meisterschaft zu sein, könnte ein bisschen früh sein», gab Latvala zu. «In diesem Sinne könnten wir versuchen, diesen Hybrid-Rallye-1-Regelsatz um ein paar Jahre zu verlängern und dann Wasserstoff in die Meisterschaft zu bringen. Aber es hängt nicht von mir ab.»

Robert Reid, stellvertretender Sportpräsident der FIA und Beifahrer, der 2001 die Rallye-Weltmeisterschaft gewann, hat jedoch angemerkt, dass das Langstreckenformat des Rallyesports für Wasserstoff weniger geeignet sein könnte als bei kürzeren Sprintwettbewerben.

«Wenn man ein Wasserstoffauto für 20 oder 40 Minuten in einem Rennen betankt, ist das eine Sache. Wenn man ein Wasserstoffauto vier Stunden lang betankt, bevor es zum Servicepark zurückkommt, und der Wasserstoff supergekühlt ist, dann steht man vor vielen anderen Herausforderungen», sagte Reid. «Man hat immer noch mit Temperaturen zu kämpfen, ob Wasserstoffgas oder Flüssigkeit, man muss einen Teil des Überdrucks verbrennen, je nachdem, wie lange man ihn verwendet.»

Reid glaubt jedoch, dass die Wasserstoffprobleme gelöst werden können: «Vor zehn Jahren haben wir uns alle wirklich Gedanken über die Hochspannung in Autos mit Strom gemacht», führte er an. «Ich denke, die Probleme oder Hürden, die wir im Moment mit Wasserstoff aufbauen, könnten leicht gelöst werden, wir haben es nur noch nie gemacht. Es ist sehr einfach, über Wasserstoff als Lösung zu sprechen, aber tatsächlich ist es komplexer, wenn man anfängt, sich mit allen Details zu befassen.»

Toyota wird beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft in Japan erstmals den neuen für den Kundensport entwickelten GR Yaris Rally2 vorstellen.