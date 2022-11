Toyota-Sonderflug zum Finale in Japan 03.11.2022 - 12:40 Von Toni Hoffmann

© JAL Die Japan Airlines ist Toyota-Sponsor

Am Mittwoch verließ ein mit Weltmeistern beladener Sonderflug der Japan Airlines (JAL) Europa in Richtung Tokio mit Teamchef Jari-Matti Latvala von Toyota Gazoo Racing und allen vier Teams an Bord.