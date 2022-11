Hyundai: Toyota bei dessen Heimspiel ärgern

Hyundai Motorsport strebt an, das Jahr mit einer starken Leistung bei der Rallye Japan, dem Saisonfinale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 und dem Heimspiel von Konkurrent Toyota, zu beenden.

Die Veranstaltung ist seit 2010 nicht mehr im WRC-Kalender vertreten, was die diesjährige Ausgabe zum ersten Besuch des Teams bei der Rallye macht. Ott Tänak/Martin Järveoja, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Dani Sordo/Cándido Carrera werden den Hyundai i20 N Rally1 auf den Asphaltprüfungen pilotieren.

Hyundai Motorsport reist zur Rallye Japan, der letzten Runde der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022, in der Hoffnung, die Eröffnungssaison der Hybrid-Ära positiv zu beenden. In seinem Debütjahr hat der neue Hyundai i20 N Rally1 dem Team bisher vier Siege und 14 Podestplätze beschert.

Nachdem die Rallye Japan 2020 und 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde, kehrt sie nach einer 11-jährigen Pause von der Serie in dieser Saison endlich in den WRC-Kalender zurück. Dies wird die erste Reise des in Alzenau ansässigen Teams zu dem asiatischen Event sein, da der letzte Lauf der Rallye vor der Ankunft von Hyundai Motorsport in der WRC liegt.

Eine weitere Premiere bei der diesjährigen Rally Japan wird die Streckenbeschaffenheit sein, wobei sich die Veranstaltung von den Schotterpisten früherer Ausgaben auf glatte Asphaltstraßen verlagert. Auch die Rallye-Zentrale hat für 2022 in der Nähe von Nagoya, der viertgrößten Stadt des Landes, ein neues Zuhause gefunden. Die neue Route stellt eine entmutigende und ungewisse Herausforderung für die Crews dar.

Dies wird das Ziel für die Mannschaften in der Aufstellung von Hyundai Motorsport sein, da alle drei in diesem Jahr im Hyundai i20 N Rally1 mehrfach auf dem Podium standen. Bei der vorigen Rallye in Spanien fuhren Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe unter die ersten Drei und belegten den zweiten Gesamtrang. Die Plätze vier und fünf für Ott Tänak/Martin Järveoja und Dani Sordo/Cándido Carrera rundeten ein solides Wochenende ab. Die Crews werden jedoch versuchen, am kommenden Wochenende auf den japanischen Straßen bessere Ergebnisse zu erzielen, um eine für das Team auf und ab verlaufene Saison positiv abzuschließen.

Die Rallye Japan im neuen Look beginnt am Donnerstagabend mit der SS1 im Kuragaike Park. Der Freitagsplan ist weitaus umfangreicher und besteht aus zwei Schleifen mit einer Gesamtlänge von über 130 km. Am Samstag werden die Crews weitere sieben Prüfungen bestreiten, bevor die Rallye am Sonntag mit fünf abschließenden Prüfungen endet.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Wir haben immer damit gerechnet, dass diese Saison schwierig wird, da dies oft der Fall ist, wenn neue Vorschriften eingeführt werden. Natürlich wollten wir den Titel gewinnen, aber ich denke, wir müssen dieses Jahr mit unserem neuen Hyundai i20 N Rally1 trotzdem mit unserer Leistung zufrieden sein. Er hat uns vier Siege eingebracht und hat auf jedem Untergrund Tempo bewiesen. Unser Ziel ist, dass unsere Crews in Japan wieder das Beste aus dem Auto herausholen und das Jahr stark und positiv beenden können. Ein fünfter Sieg wäre ein hervorragender Abschluss des Jahres 2022 und könnte der Funke für eine bessere Saison 2023 sein.“

Was Tänak vor seiner letzten Rallye mit Hyundai sagte: «Die Rallye Japan wird eine Herausforderung für uns, weil es eine neue Veranstaltung ist, also habe ich persönlich nicht allzu viele Informationen darüber, was mich erwartet, aber wir werden alle Informationen, die uns zur Verfügung stehen, mit der Besichtigung bereiten wir uns so gut wie möglich darauf vor. Nach drei Jahren bei Hyundai Motorsport wird dies mein letztes sein, also hoffe ich, dass wir ein gutes Gefühl auf den Straßen finden und die Saison und unsere Partnerschaft mit einem guten Abschluss beenden können.»

Neuville führte an: «Neues Land, neue Rallye, neues Abenteuer. Abgesehen davon, dass wir wissen, dass es Asphaltstrecken sein werden, haben wir keine Ahnung, was uns erwartet. Das macht die Vorbereitung natürlich etwas schwieriger, aber meistens bin ich besser gefahren, wenn die Rallye neu ist, als wenn ich vorher schon gefahren bin. Wir wollen am Ende der Saison immer auf dem höchstmöglichen Platz abschließen, denn das gibt einem ein gutes Gefühl in die Winterpause und motiviert für das nächste Jahr. Das Ziel wird also sein, unser Bestes zu geben, das Beste aus dem Auto herauszuholen und dann zu sehen, wo wir am Ende stehen.»

Sordo meinte: «Ich bin damals in Japan auf Schotter gefahren, aber ich freue mich darauf, die neuen Asphaltprüfungen auszuprobieren, von denen mir gesagt wurde, dass sie sehr eng und schwierig sind. Wenn man nicht weiß, was einen erwartet, ist es immer schwieriger, da man sich nur auf die Prüfungen vorbereiten kann, indem man sich Videos ansieht. Sobald wir bei der Veranstaltung sind, werden die Recce- und Pace-Notizen wichtig sein, um ein gutes Wochenende zu gestalten. Unser Ziel ist es wie immer, mindestens auf das Podium zu kommen und das bestmögliche Ergebnis für das Team abzuliefern.»

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Champion) 255 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 187 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 165 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 196 6 Sébastien Ogier (F), Toyota 85 7 Craig Breen (GB), Ford 79 8 Dani Sordo (E), Hyundai 60 9 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 10 Gus Greensmith (GB), Ford 36