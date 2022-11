M-Sport Ford mit Schmalkost zum Finale

M-Sport Ford wird beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) am Wochenende in Japan, dem WM-Comeback von Japan nach zwölf Jahren, nur mit zwei Puma Rally1 antreten.

Das M-Sport Ford World Rally Team reist nach Fernost zur Rallye Japan, dem mit Spannung erwarteten großen Finale der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022. Die Veranstaltung ist seit Jahren in Vorbereitung, und der gesamte Servicepark ist begeistert, weil die WRC nach Japan zurückkehrt. Die Rallye Japan war zuvor Teil der Welttournee der WRC, das letzte Mal im Jahr 2010 fand die Rallye jedoch auf Schotterstraßen statt. Dieses Mal wird die WRC auf Asphalt ausgetragen, wobei alle Crews auf brandneuen Strekcne antreten, die noch nie zuvor in der WRC zu sehen waren.

2022 erlebte das Debüt der neuen Hybrid-Ära der WRC, als M-Sport im Januar den Puma Hybrid Rally1 mit einer atemberaubenden Lackierung vorstellte, kurz bevor die Saison mit einem grandiosen Sieg bei der Rallye Monte Carlo mit Sébastien Loeb begann. In seiner Debütsaison hat M-Sport ein Rallyeauto der Spitzenklasse mit konkurrenzfähigem Tempo geliefert, das einen WRC-Sieg, drei WRC-Podiumsplätze, 27 WRC-Beszeiten und 10 WRC-Powerstage-Top-5-Platzierungen lieferte. Abgerundet wird die Meisterschaftskampagne 2022 von M-Sport in Japan durch Craig Breen und Gus Greensmith, die beide darum kämpfen werden, die Statistik des Puma zu erweitern und gleichzeitig die ungeschlagene Serie von M-Sport mit aufeinanderfolgenden Herstellerpunkten fortzusetzen, die derzeit bei 280 WRC liegt Veranstaltungen.

Breen hat in Japan zum ersten Mal James Fulton als Partner. Fulton ersetzt Breens scheidenden Beifahrer Paul Nagle, der bei der Rallye Spanien ausschied. Fulton ist dem Puma Rally1 oder Breen nicht fremd, da er an zahlreichen Testtagen auf dem Beifahrersitz gesessen und Nagle bei WRC-Veranstaltungen begleitet hat, um in Japan durchzustarten. Um sicherzustellen, dass Fulton auf dem neuesten Stand ist und unterstützt wird, wird Nagle auch in Japan sein, um sowohl Breen als auch Fulton zur Seite zu stehen, um einen reibungslosen Übergang zwischen den Partnerschaften zu gewährleisten.

Videos als Streckenhilfe

Die Herausforderung, die Breen und Greensmith in Japan erwartet, wird anspruchsvoll sein, da nur die Onboard-Videos des Veranstalters als Bezugspunkt dienen. Aus dem begrenzten verfügbaren Wissen geht hervor, dass Japans Prüfungen hart, herausfordernd und technisch sein werden. Auch wenn die Tour de Corse die Rallye der 10.000 Kurven genannt wird, behaupten einige, dass diese Ausgabe der Rallye Japan aufgrund ihrer unglaublich technischen Natur als Rallye der 100.000 Kurven bezeichnet werden sollte.

Teamchef Richard Millener sagte: «Es ist großartig, dass wir endlich in Japan antreten können. Diese Rallye ist schon seit einer Weile in Arbeit und obwohl wir vielleicht zwei Jahre zu spät ankommen, ist unser Appetit auf diese Veranstaltung nur gewachsen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass der Sport nach Japan geht, insbesondere für unseren Konkurrenten Toyota, der in den letzten Jahren unglaublich war, das Team verdient es, in der Lage zu sein, eine fantastische Heimveranstaltung zu haben.»

Millener weiter: «Außerdem möchte ich jedem einzelnen Mitglied des M-Sport Teams ein riesiges Dankeschön aussprechen. Auf die eine oder andere Weise war dieses Jahr für viele unserer Teammitglieder unglaublich hart. Sie haben durchgehalten, nicht aufgegeben und immer geliefert, wofür wir sehr dankbar sind. Ich bin optimistisch in Bezug auf diese Rallye, das Ziel ist es, unser Bestes zu geben, um die Saison auf einem Höhepunkt zu beenden, um uns etwas Schwung in die Nebensaison zu geben, während wir uns auf die Saison 2023 vorbereiten.»

Craig Breen meinte: «Es ist die letzte Rallye des Jahres und eine neue Rallye für alle. Von dem, was wir bisher sehen können, sehen die Straßen herausfordernd aus; unglaublich verwinkelt und technisch. Es sieht so aus, als ob es eine der schwierigsten Rallyes sein wird, die wir bisher auf Asphalt gesehen haben. Trotzdem sollte es eine schöne Herausforderung werden, Spanien wurde im Laufe des Wochenendes immer besser, ich hatte das Gefühl, dass wir einige gute Fortschritte und Änderungen am Auto gemacht haben. Hoffentlich können wir hier in Japan voll durchstarten und versuchen, die Saison mit einem guten Ergebnis zu beenden.»

Gus Greensmith führte an: «Japan als Land selbst ist ein Ort, von dem ich immer geträumt habe, ihn zu besuchen. Die Tatsache, dass ich dort hingehen und an Wettkämpfen teilnehmen und das Land danach genießen kann, ist ein doppelter Bonus. Wir glauben, dass wir dieses Wochenende ein starkes Paket haben werden. Es wird ein gutes Wochenende. Wir wollen die Saison mit einem Höhepunkt abschließen.»

Adrien Fourmaux muss auch in Japan pausieren. Ein Start von Pierre-Louis Loubet war gar nicht geplant.

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Champion) 255 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 187 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 165 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 124 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 196 6 Sébastien Ogier (F), Toyota 85 7 Craig Breen (GB), Ford 79 8 Dani Sordo (E), Hyundai 60 9 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 10 Gus Greensmith (GB), Ford 36