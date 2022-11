Katsuta beim Heimspiel mit Platz drei bester Toyota

Takamoto Katsuta, Fahrer des Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, hat bei der Rückkehr der Rallye Japan in die FIA World Rally Championship einen besonderen Podiumsplatz auf den Heimstraßen errungen.

Der erste WM-Lauf in Japan seit 2010 stellte eine völlig neue Herausforderung dar, die auf anspruchsvollen, kurvenreichen Asphaltstraßen in den Bergen der Präfekturen Aichi und Gifu stattfand. Obwohl dies für Katsuta, der im nahe gelegenen Nagoya geboren wurde, als lokale Straßen angesehen werden könnte, waren die meisten Strecken für ihn ebenso neu wie für seine Rivalen. Es war auch erst das zweite Mal seit Ende 2016, dass er in Japan an Wettkämpfen teilnahm, nachdem er nach Europa gezogen war, um seine Karriere im Rahmen des Challenge-Programms voranzutreiben.

Die einzigartigen Anforderungen der Straßen erwiesen sich bereits am Freitagmorgen als große Herausforderung für alle Fahrer, aber Katsuta baute bald sein Selbstvertrauen und seine Geschwindigkeit auf, um konkurrenzfähige Top-5-Etappenzeiten unter den Spitzenreitern zu erzielen. Er und Beifahrer Aaron Johnston beendeten den ersten richtigen Etappentag auf dem fünften Gesamtrang, etwas mehr als 20 Sekunden von der Spitze entfernt.

Katsuta rückte in der ersten Prüfung am Samstag auf den vierten Platz vor und versuchte, den Druck im Kampf um einen Podiumsplatz für den Rest des Tages aufrechtzuerhalten. Katsutas beständiges Fahren und seine Fähigkeit, größere Probleme zu vermeiden, wurden belohnt, als er in der zweiten Prüfung am Morgen den dritten Platz belegte. Er stand jedoch noch vor einem schwierigen Abschluss der Rallye, als es auf den letzten beiden Entscheidungen heftig regnete, aber Katsuta steuerte hervorragend durch die tückischen Bedingungen und sicherte sich mit 12,3 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sébastien Ogier den dritten Platz.

Das Ergebnis ist das dritte Podium in Katsutas WRC-Karriere und sein zweites im Jahr 2022 zusammen mit Johnston, nachdem sie im Juni auch bei der Safari Rally Kenya Dritter geworden waren. Er war in dieser Saison der beständigste Fahrer der Meisterschaft, beendete alle bis auf einen der 13 Läufe innerhalb der ersten acht Plätze und wurde mit 122 Punkten Fünfter in der Endwertung.

Takamoto Katsuta meinte: «Es ist ein ganz besonderes Gefühl, in meiner Heimat auf dem Podium zu stehen. Ich muss mich ganz herzlich bei der Mannschaft und den vielen Fans bedanken, die uns überall unterstützt und angefeuert haben – auf den Etappen und auch auf den Streckenabschnitten. Es war ein wirklich hartes Wochenende mit sehr kniffligen Prüfungen, und das Grip-Niveau änderte sich stark. Anfangs hatte ich etwas mit dem Gefühl zu kämpfen, aber am Freitagmittag haben wir das Setup mit dem Team geändert und es ging in eine sehr gute Richtung, sodass ich ein angenehmeres Gefühl hatte und die Zeiten ziemlich gut waren. Wir hatten vor allem am Ende der Rallye einige sehr schwierige Bedingungen, aber wir konnten überleben. Vielen Dank an Aaron und auch an unsere Gravel-Crew, Juho Hänninen und Craig Parry, die uns mit Informationen für die Pacenotes super unterstützt haben.»

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Das Ziel mit Takamoto in diesem Jahr war es, zwei Podestplätze zu erreichen, und ich freue mich sehr, dass er den zweiten hier auf heimischem Boden bei der Rallye Japan erreichen konnte. Es ist eine so wichtige Leistung für ihn und für Toyota. Leider konnten wir das Event nicht gewinnen, aber Taka zu Hause auf dem Podium zu haben, fühlt sich fast genauso gut an. Er war in dieser Saison wirklich konstant, wahrscheinlich der konstanteste Fahrer im Feld, und er hat an diesem Wochenende hier eine weitere wirklich gute Fahrt hingelegt. Er fuhr einige sehr starke Etappenzeiten und als andere Fahrer Probleme hatten, konnte er auf die Podiumsplätze vorfahren. Als dann am Ende das Wetter umschlug und sehr schwierige Bedingungen mit sich brachte, konnte er die Position noch halten. Es war also wieder ein sehr cleverer Drive von ihm.»

Endstand nach 16 gewerteten Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:43:52,3 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:11,1 3 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:11,3 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:23,6 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 4:05,1 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 4:07,4 7 Munster/Louka (L/B), Hyundai + 7:50,8 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 8:12,4 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 8:25,6 10 Kovanlainen/Kitagawa (FIN/J), Skoda + 8:59,8

Fahrer-WM Endstand 13 Läufen*** Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Champion) 255 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 205 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 193 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 134 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 122 6 Sébastien Ogier (F), Toyota 97 7 Craig Breen (GB), Ford 84 8 Dani Sordo (E), Hyundai 59 9 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 10 Gus Greensmith (GB), Ford 44

Hersteller-WM Endstand nach 13 Läufen*** Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT (Champion) 525 2 Hyundai Shell Mobis WRT 457 3 M-Sport Ford WRT 257 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 138

*** vorbehaltlich der Bestätigung durch die FIA