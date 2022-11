Hyundai mit Doppelsieg vor Toyotas Haustür

Versöhnliches Saisonende für Hyundai beim Finale der Rallye-Weltmeisterschaft in Japan, das WM-Team aus Alzenau erzielt in der Heimat des Rivalen Toyota einen Doppelsieg mit Thierry Neuville und Ott Tänak.

Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe erreichten an einem verregneten letzten Tag ihren zweiten Saisonsieg, und den fünften des Teams, vor Ott Tänak und Martin Järveoja auf dem zweiten Platz. Neuville holte für Hyundai den 25. Gesamtsieg und für sich den 17. Triumph in der Meisterschaft. Die Reifenwahl spielte am letzten Tag eine wichtige Rolle, die dank des Wetterteams von Hyundai gut gespielt wurde.

Ott Tänak und Martin Järveoja beendeten den letzten Tag des neuen Asphalt-Events auf dem zweiten Gesamtrang und holten sich ihr achtes Podium der Saison – und das 16. insgesamt, seit sie 2020 zu Hyundai Motorsport kamen. Sie kamen als Weltmeister und verlassen das Team als Vizechampions.

Am letzten Tag auf den malerischen Straßen Japans bewältigten die Crews fünf knifflige Prüfungen bei komplizierten Bedingungen und Regen, der am Morgen einsetzte. Beide Hyundai-Crews entschieden sich für Regenreifen als Teil ihres letzten Tagespakets, in Erwartung von Regen, der am Vormittag gebührend einsetzte. Neuville sah, wie sein Vorsprung zunächst auf 0,6 Sekunden reduziert wurde, aber ein Etappensieg beim anschließenden Trockentest und ein Drama für Elfyn Evans (Toyota) brachten dem Belgier einen komfortablen Vorsprung von einer Minute ein – jetzt gegenüber seinen estnischen Teamkollegen. Von dort aus gingen beide Mannschaften vorsichtig vor, als der Regen einsetzte, um ein 1: 2-Ergebnis zu erzielen.

Rein statistisch gesehen ist das 1:2-Ergebnis ein historisches für das Team mit vielen bemerkenswerten Meilensteinen. Es ist der 25. Sieg für Hyundai Motorsport seit seinem Einstieg in die WRC im Jahr 2014, und mit den beiden ersten Plätzen erzielt das Team seine 99. und 100. Einzel-Podiumsergebnisse. Zusätzlich zu den Jubelzahlen hat das Team zum ersten Mal fünf Siege in einer einzigen Saison erzielt (nach Erfolgen in Sardinien, Finnland, Ypern und Griechenland), alles in der ersten Saison mit seinem Hyundai i20 N Rally1, einer Mehrfach-Rallye -Sieger auf Schotter und Asphalt.

Neuville sagte: «Dieser Sieg fühlt sich fantastisch an! Es war kein einfaches Wochenende und keine einfache Saison, aber mit diesem Ergebnis zu enden, ist unglaublich und zeigt, dass die Leistung da ist. Danke an unser Wetterteam für einen tollen Job. Wir wussten, dass die Titeljagd vorbei war, aber das Ziel war es, hierher nach Japan zu kommen, um zu gewinnen, und das haben wir mit einem 1:2 erreicht. Es war eine herausfordernde Saison, Wir haben eine Trendwende gezeigt, aber es bleibt noch viel zu tun. Ergebnisse wie diese geben dem ganzen Team einen besonderen Schub. Wir kennen die Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen. Ich glaube weiterhin an dieses Team und werde auch weiter Druck machen. Die nächste Saison wird eine andere Herausforderung. Monte ist weniger als zwei Monate entfernt und darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Der scheidende Tänak erklärte: «Es ist gut, die Saison auf dem Podium zu beenden. Das waren am Ende extrem schwierige Bedingungen, und es war insgesamt eine anspruchsvolle Rallye. Bei den letzten paar Rallyes auf Asphalt hat uns etwas an Geschwindigkeit gefehlt, um da zu sein, wo wir sein sollten. Trotzdem haben wir das Ergebnis genommen, dass wir dieses Wochenende konnten, und es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wir sind zu Hyundai Motorsport gekommen, um um einen weiteren Meistertitel zu kämpfen. Natürlich haben wir nie genug geliefert, um das zu erreichen, aber es war eine unglaubliche Erfahrung. Wir haben viele neue Leute kennen gelernt und wahrscheinlich ein paar Freunde fürs Leben gefunden, also hat es sich jedes Jahr gelohnt.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet führte an: «Die Rallye Japan war bis zum Schluss eine unglaubliche Veranstaltung mit vielen Geschichten und Gesprächsthemen. Heute drehte sich alles um die Wettervorhersage und die Reifenwahl. Auch hier hat unser Team gut reagiert. Das Ziel war eigentlich, in den ersten Etappen bei trockenen Bedingungen so wenig Zeit wie möglich zu verlieren und dann den erwarteten Regen abzuwarten. Unter diesen schwierigen Bedingungen gelang es Thierry und Martijn, die Führung zu behalten und ihren zweiten Saisonsieg einzufahren. Ott und Martin verbesserten sich bei ihrer letzten Rallye mit Hyundai Motorsport um eine Position und wurden Zweite. Wir wünschen ihnen viel Glück für die Zukunft nach unserer dreijährigen Zusammenarbeit. Diese Rallye war für uns ein Spiegelbild unserer gesamten Saison. Der Start war dramatisch, aber wir haben nie aufgegeben. Trotz einiger Probleme haben wir uns zurückgekämpft und eine unserer erfolgreichsten Saisons mit einem Höhepunkt beendet. Dieser Sieg wird uns den nötigen positiven Schwung geben, um 2023 noch stärker zurückzukommen. Das Team hat jetzt alle Werkzeuge in der Hand, um um Meisterschaften zu kämpfen, unser einziges und einziges Ziel. Auch bei der Rallye 2 war es ein episches Wochenende, an dem Grégoire Munster in einem Hyundai i20 N Rally2 durch eine kluge Wahl der Reifen einen ersten Sieg erringen konnte, der einmal mehr die Wettbewerbsfähigkeit unserer Autos auf allen Terrains unter Beweis stellte. auch ein Doppelpodium mit dem brillanten zweiten Platz für Teemu Suninen.»

Endstand nach 16 gewerteten Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:43:52,3 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:11,1 3 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:11,3 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:23,6 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 4:05,1 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 4:07,4 7 Munster/Louka (L/B), Hyundai + 7:50,8 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 8:12,4 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 8:25,6 10 Kovanlainen/Kitagawa (FIN/J), Skoda + 8:59,8

Fahrer-WM Endstand 13 Läufen*** Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Champion) 255 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 205 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 193 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 134 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 122 6 Sébastien Ogier (F), Toyota 97 7 Craig Breen (GB), Ford 84 8 Dani Sordo (E), Hyundai 59 9 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 10 Gus Greensmith (GB), Ford 44

Hersteller-WM Endstand nach 13 Läufen*** Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT (Champion) 525 2 Hyundai Shell Mobis WRT 457 3 M-Sport Ford WRT 257 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 138

*** vorbehaltlich der Bestätigung durch die FIA