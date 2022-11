Christian Geistdörfer plauderte aus dem Nähkästchen 25.11.2022 - 11:16 Von Thorsten Horn

© Thorsten Horn Christian Geistdörfer

Auch mehr als 30 Jahre nach seinem Rücktritt plaudert der an der Seite von Walter Röhrl zweifache Rallye-Weltmeister Christian Geistdörfer immer wieder gern über die gute alte Zeit. Am Donnerstag vor Publikum in Zwickau.