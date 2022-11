Weltmeisterschaft 2023 wieder zurück in Amerika

Die Donnerstagabende beim feierlichen Start der Rallye Mexiko waren immer etwas Besonderes. Und nächstes Jahr, zum ersten Mal seit 2020, ist es soweit, die Weltmeisterschaft ist wieder zurück in Mittel- und Südamerika.

Natürlich hat die Veranstaltung in Leon (16. bis 19. März) so viel mehr zu bieten als eine riesige Menschenmenge, eine rockige Atmosphäre und das Befahren der Tunnel, die am Vorabend der eigentlichen Rallye unter der Stadt Guanajuato verlaufen.

Es könnte noch so viel mehr geben, aber was für ein Anfang! Guanajuato liefert jedes Jahr ohne Ausnahme auf einem epischen Niveau ab. Der direkte Übergang vom Aussteigen aus dem Auto, dem Tausende und Abertausende von Fans zuwinken, zum Starten ihrer Autos in die SS1 ist die perfekte Kulisse.

Und hier ist das Gute, eine Veranstaltung, die fast mit dieser Atmosphäre von Anfang an in Chile mithalten kann. die Copec Rallye Chile (28. September – 1. Oktober) ist auch zurück! Chile hatte 2019 bislang nur einen einzigen WM-Auftritt. Danach musste man wegen der politischen Lage und wegen der Pandemie auf weitere Auftritte verzichten.

Während beide Rallyes in Amerika mit einer fesselnden Zeremonie einhergehen, bieten beide eine ganz andere Herausforderung. Beide befinden sich in den Bergen, aber die Höhenherausforderung von Mexiko steht kurz vor dem Siedepunkt. Es ist zwar erst März, aber mitten in Mexiko ist es dann schon total warm. Der klassische Guanajuato-Schotter ist hart gebacken und liefert einige der anspruchsvollsten Kilometer der Saison. Es ist ein Ort, an dem Reifenstrategie und mechanische Sympathie fast so viel zählen wie reine Geschwindigkeit.

Die Wälder rund um Conception (Chile) haben beim Debüt dieser Veranstaltung 2019 die Fantasie von Fahrern und Fans gleichermaßen angeregt. Mit mehr als einem Hauch von Europa (und Wales im Besonderen) wird die Frühlingssonne der südlichen Hemisphäre dazu beitragen, einige der beeindruckendsten Ausblicke des Jahres zu liefern. Die Anden im Hintergrund zu haben, schadet auch nicht.

WRC-Langstreckenläufe bieten eine außergewöhnliche Gelegenheit, verschiedene Kulturen zu besuchen und zu genießen, und Mexiko und Chile gehören zu den Besten. Nach einer Weile macht es Spaß, die WRC in dieser Saison auf beiden amerikanischen Kontinenten zu verfolgen.