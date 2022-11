Spanien arbeitet bereits an seiner Rückkehr für 2024

Während die Ankündigung des neuen WRC-Kalenders 2023 mit Mexiko, Chile und dem ADAC mit Mitteleuropa drei Veranstalter glücklich gemacht hat, mussten drei andere Länder ihren Platz räumen.

Keine Überraschung für Belgien, das wegen der Coronavirus-Epidemie in den vergangenen beiden Spielzeiten eher eine Ersatzrolle spielte und daher nicht verlängert wird. Auch Ozeanien wird nächstes Jahr nicht vertreten sein, weder Australien noch Neuseeland, das bereits 2022 dabei war, werden dabei sein, was eigentlich etwas verwundert, nachdem sich besonders die Fahrer über die WM-Rückkehr von Neuseeland gefreut hatten, aber das wird nicht überall so gesehen. Eigentlich sollte 2023 Australien für ein Jahr den Platz von Neuseeland einnehmen, eigentlich…

Der dritte große Verlierer ist somit Spanien, das 2023 seinen Platz in der WM verliert. Während die anderen beiden nach der Ankündigung der FIA schwiegen, reagierten die Spanier schnell und erklärten, sie seien schon jetzt in engen Gesprächen mit dem WRC-Veranstalter, um 2024 zurückzukehren. Die Asphaltrallye in Spanien musste ihren WRC-Platz an den neuen Asphaltwettbewerb Zentral Europa Rallye abgeben.