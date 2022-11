Oliver Solberg 2023 mit WRC2-Programm

Während wilde Gerüchte besagten, dass Oliver Solberg 2023 einen privaten Ford Puma Rally1 fahren soll, beruhigte sein Vater Petter in einem an diesem Wochenende veröffentlichten Interview die Stimmung.

Im schwedischen Magazin «Värmlands Folkbladet» sagte der ehemalige Rallye-Weltmeister, sein Sohn müsse sich für die nächste Saison mit einem WRC2-Programm zufrieden geben.

«Es geht nicht darum, ob wir mit einem R5-Auto in der Weltmeisterschaft an den Start gehen, sondern darum, möglichst viele Rallyes fahren zu wollen. Oliver hat ein paar Möglichkeiten. Jetzt müssen wir das Richtige auswählen», erklärte Petter Solberg.

Petter Solberg hat in diesem Interview den Gerüchten über ein Engagement in einem Rally1-Fahrzeug in der nächsten Saison mit einem Team aus seinem Sohn und Ott Tänak ein Ende bereitet.

Solberg sen. weiter: «Es wäre großartig gewesen, mit Tänak zu fahren, aber leider hat Ford keine Möglichkeit, bei uns zu investieren. Es ist also besser, eine Stufe tiefer zu gehen. Das Ziel ist, 10 bis 13 Rallyes in der Weltmeisterschaft zu bestreiten und die WRC2 zu gewinnen. Allerdings muss man bedenken, dass Oliver erst 20 Jahre alt ist. Die Anzahl der Veranstaltungen hängt von der Anzahl der Sponsoren ab, die wir bekommen.»

Schließlich zögerte der ehemalige offizielle Fahrer nicht, das Hyundai-Team, das ehemalige Team seines Sohnes, erneut zu kritisieren. «Ich denke, jeder versteht, wie schlimm die Situation ist, als wir gesehen haben, dass Tänak das Team verlassen hat. Als der Chef (Anmerkung: Andrea Adamo) das Team verließ, drehte alles wie verrückt. Das Jahr war alles andere als gut.»