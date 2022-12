Kremer verpasst ganz knapp ersten WM-Titel

Der Deutsche Armin Kremer verpasste um nur vier Punkte seinen ersten Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft und wurde im WRC2 Master Cup für Teilnehmer über 50 Jahre nur Zweiter hinter Mauro Miele.

Schon etwas traurig: Der dreifache deutsche Ex-Rallyemeister gewann in der WM-Wertung WRC2 Master Cup für Teilnehmer über 50 Jahre fünf der sieben erlaubten Rallyes, doch letztlich ging die Krone an den Italiener Mauro Miele mit drei Siegen und dreimal einem zweiten Platz. Zwei durch technisches Pech bedingte Ausfälle in Portugal und Italien verhinderten letztlich die nahe Krone für den Europameister von

2001 und den Gewinner der Asien-Pazifik-Meisterschaft von 2003. Sein technisches Pech war das Glück seines italienischen Skoda-Kollegen Miele. Dieser Titel wäre nach dreimal Deutscher Meister, Euromeister und Gewinner der Asien-Pazifik-Meisterschaft die Krönung für sein Lebenswerk gewesen.

Der Job von Mauro Miele war nicht ganz unkompliziert. Der Italiener musste bei der Rallye Japan gewinnen. Wenn er Armin Kremer im Rennen um den diesjährigen WRC2-Masters-Titel besiegen wollte, war der Sieg der einzige Weg.

Es war ein direktes Rennen zwischen den beiden Besten, wobei Jean-Michel Raoux (Volkswagen Polo R5), Kategoriesieger der Rally Portugal, den dritten Endplatz erreichte.

Miele war der Mann, der am stärksten gestartet war und den ersten WRC2-Masters-Lauf bei der Rallye Monte-Carlo im Januar gewonnen hatte. Der Skoda-Pilot, der in dieser Kategorie dreimal nie unter den ersten war, führte die Zeitenliste bis zum Ziel um mehr als zwei Minuten an. Zweite Plätze in Schweden und Kroatien trugen dazu bei, die Klassenführung von Miele zu Beginn der Saison zu festigen. Kremer gewann erstmals in Zagreb, schied aber in den nächsten beiden Läufen aus. Als Miele in Estland einen weiteren Sieg einfuhr, hatte er einen Vorsprung von 34 Punkten auf seinen nächsten Verfolger.

Kremer war klar, dass er etwas Besonderes finden musste, wenn er den Angriff des 66-Jährigen auf die Krone stoppen wollte. Er lieferte es mit vier aufeinanderfolgenden Siegen in Belgien, Griechenland, Neuseeland und Spanien ab. Der Sieg in Auckland verschaffte ihm einen 14-Punkte-Vorsprung.

Mit einem Rückstand von 21 Punkten bei seiner Ankunft in Toyota City war ein Sieg der fast einzige Weg für Miele, um den Titel zu sichern. Kremer konnte nichts tun. Seine Wertungsrunden waren gezählt. Er musste nur sitzen und warten.

Von Miele-Seite war das Ergebnis nie in Frage gestellt. Er führte die Klasse von Anfang bis Ende in Japan an und besiegelte den Titel mit einem zweiten Platz und den wichtigen vier Bonuspunkten auf der Wolf Power Stage.

Mit dem ehemaligen WRC-Werksfahrer Freddy Loix (Skoda Fabia Rally2) als Vierter in der Gesamtwertung und dem irischen WRC-Star Eamonn Boland als Fünfter in seinem Ford Fiesta Rally2 gab es bei den WRC2 Masters sowohl Qualität als auch Quantität.