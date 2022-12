M-Sport Ford auch 2022 Underdog und Sorgenkind

M-Sport Ford mit seinem sehr begrenzten Etat war auch 2022 das Sorgenkind in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), nur Gaststarter Sébastien Loeb sorgte für Glanz, während die anderen Piloten patzten.

In einer Welt der schnellen Starter gibt es in der Rallye-Weltmeisterschaft niemanden, der schneller ist als das M-Sport Ford World Rally Team. Mit dem Sieg des Ford-Neulings Sébastien Loeb bei der Rallye Monte Carlo im Ford Puma Rally1 ging für das klamme britische Team ein Traum in Erfüllung. Leider war dies für das Team von Malcolm Wilson der einzige Erfolg im Jahr 2022. Das soll nicht heißen, dass es für den Puma nicht viel zu feiern gab. Craig Breen, der als Speerspitze das Team führen sollte und der im September 2021 zu Hyundai Motorsport wechselte, wurde mit seinem besten Resultat 2022 Zweiter bei der Rallye Italien Sardinien.

Breens geplanter zweijähriger Einsatz bei M-Sport wurde am Ende der Saison jedoch halbiert. Der Ire zog es vor, in der nächsten Saison zu Hyundai nach 2020 wieder zurückzukehren, um einen i20 N Rally1 zu fahren.

Pierre-Louis Loubet und Gus Greensmith erzielten beide ihre ersten schnellsten Zeiten in der Weltmeisterschaft und ersterer führte einen WRC-Lauf in Griechenland an. Nachdem Loubet zwei Prüfungen lang geführt hatte, hatte er den ersten Platz eingebüßt, aber er kam nur 1,7 Sekunden hinter dem Helden seiner Jugend, Landsmann und Rallyekönig Sébastien Loeb, zum Service. Seine Hoffnungen auf einen Sieg sanken, als ein Reifenschaden am Samstag seine Chancen auf ein erstes WRC-Podium ruinierte.

Greensmith beeindruckte weiterhin stark, wobei der Brite nach einem starken Saisonstart einen frühen dritten Platz in der Meisterschaft belegte.

Adrien Fourmaux erlebte ein unruhiges Jahr, verunfallte zuerst in Monte Carlo und erlitt später in der Saison weitere Unfälle. Der Franzose wurde für drei der letzten vier Runden der Saison auf die Bank gesetzt.

Und wenn der Beginn des Jahres für Wilsons M-Sport-Truppe aufregend war, war das Ende vielleicht noch mehr mit der Nachricht, dass Ott Tänak für das nächste Jahr nach Dovenby Hall zurückkehrt.