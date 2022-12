2022: Das Jahr des jungen Toyota-Piloten Rovanperä

Mit Sieg von Sébastien Ogier in Spaniien wieder Champion

Toyota erzielte in Kenia einen Vierffach-Triumph

Die Story des Jahres 2022 schrieb der 22 Jahre junge Finne Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally als jüngster Champion aller Zeiten, doch auch Toyota selbst setzte einige Highlights.

Toyota sammelte 2022 sieben Mal Gold mit sechs Volltreffern des neuen Weltmeisters und einem Triumph des achtmaligen Champions Sébastien Ogier, was zur vorzeitigen Titelverteidigung in der Herstellerwertung reichte.

Es ist keineswegs lächerlich, Rovanperä als die Entdeckung der Saison zu bezeichnen, es war sicherlich seine Saison, in der er einen Weg gefunden hat, einen Rallye-Sieg in eine Krone zu verwandeln. Die Entscheidung von Teamkollege Sébastien Ogier, zum ersten Mal seit zehn Jahren nicht die komplette Saison zu bestreiten, eröffnete eine Gelegenheit, die der 22-jährige Finne voll ausnutzte.

Nachdem er in den letzten zwei Jahren auf Ogier geschaut und von ihm gelernt hatte, behauptete Rovanperä seine eigene Dominanz im Stil des Franzosen und gewann Titel Nummer eins, zwei Runden vor Schluss. Untermauert wurde seine Dominanz – und Finnlands erster Fahrertitel seit Marcus Grönholm im Jahr 2002 – durch sechs großartige Siege.

Diese Siege errang der Überflieger auf allen Belägen, Schnee, Schotter und Asphalt. Nach seinem schwedischen Erfolg im Schnee war der Triumph auf kroatischem Asphalt geradezu wunderbar. Weitere Erfolge folgten auf grobem Schotter in Afrika und schnellem Schotter in Estland und Neuseeland.

Wenn der japanische Hersteller Angst vor einer Zukunft ohne einen Vollzeit-Ogier hat, hat Rovanperäs Kampagne in dieser Saison viel dazu beigetragen, diese Nerven zu beruhigen.

Während Rovanperä an Bord des Hybrid-Yaris sofort Kontakt fand, kämpfte Elfyn Evans darum, das Selbstvertrauen zu gewinnen, auf das er sich verlassen hatte, um in den letzten beiden WRC-Saisons Zweiter zu werden. Evans kämpfte weiter, wurde vier Mal Zweiter. Die zweite Saisonhälfte von Evans war viel stärker, was für ein faszinierendes Jahr 2023 sorgen könnte.

Ogier und Esapekka Lappi teilten sich einen GR Yaris Rally1. Der Franzose schaffte es den Großteil des Jahres nicht, an den Glanz früherer Zeiten anzuknüpfen, eher unschuldig, freute sich aber über einen krassen Sieg in Spanien.

Lappi zeigte viel Versprechen und sorgte für eine gute Punkteausbeute, bevor er sich entschied, für die nächste Saison zu Hyundai zu wechseln. Der Finne wird vermisst werden, aber Takamoto Katsuta, der bei den Veranstaltungen, bei denen Ogier nicht antreten wird, in das Werksteam aufsteigt, ist eine fantastische Nachricht für ihn und eine Anerkennung von Toyotas eigenem Fahrerentwicklungsprogramm.

Das Highlight des Jahres für Toyota? Zweifellos die Safari-Rallye. Ein Eins-Zwei-Drei-Vier-Finish für die vier GR Yaris Rally1 des Werks war eine erstaunliche Leistung im ersten Jahr einer neuen Fahrzeuggeneration.