Hyundai nach schwachem Start mit starkem Endspurt

Wenn es jemals eine Rallye-Weltmeisterschaft gab, die einem Spiel mit zwei Halbzeiten entsprach, dann musste es die Saison 2022 für Hyundai Motorsport sein. Nach schwachem Start kam ein starker Endspurt.

Das Team aus dem unterfränkischen Alzenau nahe Frankfurt kam nach eigenen Angaben mit einem i20 N Rally1 mit später Entwicklung und mit knapper Testzeit in die erste Runde.

Die Rallye Monte Carlo war ein harter Start, aber bereits in Schweden und sicherlich beim dritten Lauf in Kroatien, wo Ott Tänak an einem nass-trockenen Sonntag nur um Haaresbreite um den Sieg kam, gab es Anzeichen für echte Fortschritte mit dem Auto. Ab Finnland drehte sich alles um Hyundai. Tänak erzielte einen großartigen Sieg in Jyväskylä und landete einen Erfolg bei einer Veranstaltung, die allen Teams so viel bedeutet, aber noch mehr Toyota Gazoo Racing, das gleich um die Ecke vom Servicepark ansässig ist.

Man könnte wohl sagen, dass sich die Saison des Teams mit Tänaks Sieg bei der Rallye Italien in Sardinien früh zu Ende neigen schien. Es folgte jedoch der negative Höhepunkt der Safari Rallye Kenia. Tänak schied in Afrika aus. In der zweiten Jahreshälfte schlug Hyundai mit Tänak sowie Thierry Neuville zu. Sie besiegten Toyota und Kalle Rovanperä. Mit einem i20 N Rally1-Doppelsieg bei der Rallye Japan unter Neuville und Tänak endete die Saison für Hyundai auf dem höchstmöglichen Höhepunkt. Mit fünf Volltreffern war es für Hyundai sogar die siegreichste Saison.

Neuville war über die gesamte Saison mit zwei Siegen ähnlich stark. Die größte Enttäuschung für den Belgier wäre sein Pech im heimischen Ypern, nachdem er von der Straße abgekommen war. Dani Sordo und Oliver Solberg sorgten für Punkte und Podestplätze, um Hyundais wachsende Stärke als Meisterschafts-Herausforderer in der nächsten Saison weiter zu demonstrieren.