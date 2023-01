Ken Block: Tochter Lia mit emotionalen Worten

Rallye-Legende Ken Block ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Jetzt nimmt seine Tochter auf Instagram Abschied – mit sehr emotionalen und ergreifenden Worten.

Der ebenso überraschende wie auch tragische Tod von Ken Block hat die Motorsport-Welt berührt. Blocks 16 Jahre alte Tochter Lia hat sich jetzt auf Instagram in einem Post von ihrem Papa verabschiedet – mit sehr emotionalen Worten, die viele Herzen berühren.

«Gestern habe ich nicht nur meinen Vater verloren, sondern auch meinen besten Freund. Er war wirklich meine ganze Welt und der einzige Mensch, zu dem ich jemals aufgesehen habe», schreibt Lia, eines von drei Kindern der Rallye- und Youtube-Ikone. Ken Block war am 2. Januar 2023 bei einem Unfall mit einem Schneemobil ums Leben gekommen.

«Er tat immer, was er liebte, egal was, bis zur letzten Sekunde, und war immer für mich und meine Geschwister und meine Mutter da, wenn wir taten, was wir liebten», schrieb Lia.

Sie ist seit Jahren ebenfalls im Motorsport aktiv und war bereits mehrfach mit dem legendären «Hoonicorn» ihres Papas unterwegs. Sie möchte in die Fußstapfen ihres Vaters treten: «Keine Worte können beschreiben, was für ein erstaunlicher Mensch mein Vater war. Er lebte so viele Leben, hat in 55 Jahren mehr erreicht als die meisten Menschen in zehn Leben und lebte sein Leben jeden einzelnen Tag in vollen Zügen.»

Ihr Papa habe «nie eine Gelegenheit verpasst, uns zu helfen, als gute Menschen heranzuwachsen. Er hat mir immer gesagt, dass er wollte, dass wir noch erstaunlicher, fürsorglicher, glücklicher und selbstlosere Menschen werden als er und meine Mutter», so Lia weiter. Sie hoffe, dass sie «halb so viele erstaunliche Dinge tun wird, die er getan hat».

Sie habe beim Aufwachsen im Hinterkopf gewusst, dass sie so werden wolle wie er, schrieb sie: «Er war einer der tollsten Menschen auf der Welt, ganz zu schweigen von dem besten Vater, den ich mir jemals wünschen konnte. Ich werde mich jeden einzelnen Tag bemühen, dich stolz zu machen. Ich liebe dich über alles, Kenny Boi.»